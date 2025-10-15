Concurso público no Paraná tem salário de quase R$ 13 mil; Veja detalhes!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná lançou, nesta terça-feira (14/10), o edital do concurso público para o cargo de Agente Fazendário Estadual, com remuneração inicial de R$ 12.960,00. As inscrições abrem em 3 de novembro e seguem até 3 de dezembro de 2025.

O edital oferece 60 vagas imediatas, distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos afrodescendentes, além de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem seis especialidades de nível superior: Administrador, Analista Fazendário, Contador, Economista, Estatístico e Profissional de Tecnologia da Informação.

Os aprovados poderão atuar em qualquer unidade da Secretaria da Fazenda (Sefa) ou da Receita Estadual (REPR), tanto em Curitiba quanto no interior do Estado. Além do salário-base, o cargo de 40 horas semanais inclui vale-alimentação.

Segundo o secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara, o certame reforça a modernização da administração pública. “A presença desses novos agentes vai fortalecer a atuação da Fazenda e da Receita Estadual, garantindo mais eficiência, transparência e qualidade na gestão das finanças públicas”, afirmou.

Requisitos

Podem se inscrever candidatos com formação superior em Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Estatística, Ciência da Computação, Tecnologia da Informação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação ou Processamento de Dados, além de cursos de Tecnologia em Gestão da TI, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados, Redes de Computadores ou Segurança da Informação, conforme a área escolhida.

A taxa de inscrição é de R$ 130,00, com possibilidade de isenção até 11 de novembro. O benefício será concedido a candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de sangue, medula óssea ou leite humano, pessoas com deficiência e convocados pela Justiça Eleitoral, conforme as leis estaduais.

Etapas

O processo seletivo contará com três provas:

P1 (objetiva de conhecimentos gerais) – Língua Portuguesa, Direito Constitucional, Administrativo e Tributário, Raciocínio Lógico, Matemática Financeira, Administração Pública, AFO, Economia, Finanças Públicas, Tecnologia da Informação e Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP);

– Língua Portuguesa, Direito Constitucional, Administrativo e Tributário, Raciocínio Lógico, Matemática Financeira, Administração Pública, AFO, Economia, Finanças Públicas, Tecnologia da Informação e Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP); P2 (objetiva de conhecimentos específicos) – conforme a função escolhida;

– conforme a função escolhida; P3 (discursiva) – uma redação dissertativa sobre tema ligado à Gestão Pública.

As provas serão aplicadas em 25 de janeiro de 2026, nas cidades de Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. O certame será organizado pelo Cebraspe. Confira a íntegra do edital no site.

