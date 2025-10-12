Inscrições para concurso da Guarda Municipal de Curitiba começam neste mês

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Foi publicado o edital do concurso público para a Guarda Municipal (GM) de Curitiba. Oficializado no Diário Oficial do Município na sexta-feira (10/10), o processo prevê a contratação de 100 agentes e abre as inscrições a partir do dia 27 de outubro.

Outros candidatos aprovados poderão ser convocados, de acordo com a necessidade e a disponibilidade financeira do município. A expectativa é nomear 400 novos guardas durante a gestão 2025-2028.

“Hoje, dia 10 de outubro, quando celebramos o Dia da Guarda Municipal, estou publicando o edital do concurso público da categoria. Este será o primeiro concurso da nossa gestão”, disse Eduardo Pimentel.

Como se inscrever no concurso público da Guarda Municipal de Curitiba

As inscrições poderão ser feitas a partir das 9 horas do dia 27 de outubro até às 14 horas do dia 24 de novembro, exclusivamente pelo site do Instituto AOCP. A taxa será de R$ 120.

A prova objetiva, primeira etapa do concurso, será realizada no dia 18 de janeiro de 2026. A escolaridade exigida para ingresso no cargo é ensino médio completo.

Para fazer a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário, imprimir o boleto e fazer o pagamento da taxa de inscrição.

Salário dos guardas municipais

O vencimento básico inicial dos guardas municipais é de R$ 2.671,14. Assim que o servidor concluir e for aprovado no Curso de Formação Técnico Profissional, etapa obrigatória após a posse, ele receberá a gratificação de segurança equivalente a 50% do vencimento, ou seja, R$ 1.335,57, totalizando R$ 4.006,71. A jornada é de 40 horas semanais.

Os requisitos e as atribuições do cargo, os conteúdos programáticos da prova objetiva e os detalhes do cronograma estão no edital.

O concurso da Guarda Municipal terá validade de dois anos, a partir da homologação e poderá ser prorrogado por mais dois anos.

Concurso público da GM terá quatro fases

O concurso da Guarda Municipal é o mais longo entre os realizados pela Prefeitura de Curitiba. Serão quatro fases, todas de caráter eliminatório. A primeira é a prova objetiva com 40 questões de Língua Portuguesa; Raciocínio Lógico e Matemático; Noções de Informática; História e Geografia de Curitiba; Noções de Direito (Constitucional, Administrativo, Penal e Processual Penal); Legislação.

A segunda será a prova de aptidão física. A terceira é a investigação social, que verifica, mediante análise de certidões e documentos, a conduta do candidato no âmbito social, funcional, civil e criminal. A quarta fase consiste na avaliação psicológica. Para chegar à ultima etapa, é necessário ser considerado apto em todas as anteriores.

As informações sobre o concurso podem ser conferidas no site do Instituto AOCP e no da Prefeitura de Curitiba.