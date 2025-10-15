Casal em Curitiba desvia milhões de empresário com AVC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O que parecia ser uma relação de confiança transformou-se num esquema elaborado de desvio financeiro. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) efetuou nesta quarta-feira (15/10) a prisão preventiva de um casal suspeito de aplicar um golpe de proporções milionárias contra um empresário do setor de construção civil de Curitiba.

As prisões ocorreram em Colombo, na região metropolitana, como parte de uma operação que cumpriu mandados judiciais relacionados à investigação de furto qualificado mediante abuso de confiança.

Segundo a delegada Ellen Victer, durante as diligências foram apreendidos celulares, notebooks e diversos materiais relevantes para o andamento das investigações.

A mulher de 43 anos é apontada como a mente por trás do esquema fraudulento. As investigações revelam que ela começou a trabalhar na empresa da vítima em 2022, justamente quando o empresário se encontrava em situação vulnerável, recuperando-se de um Acidente Vascular Cerebral.

Aproveitando-se dessa fragilidade e da confiança depositada nela, a suspeita ganhou acesso às contas bancárias pessoais e empresariais, iniciando uma sequência sistemática de desvios que comprometeram seriamente as finanças da empresa.

“Os desvios teriam continuado até recentemente, sem que a suspeita soubesse que havia sido descoberta pela vítima e por familiares”, explica a delegada.

O esquema só veio à tona quando um advogado próximo ao empresário começou a desconfiar das movimentações financeiras incomuns. A situação ganhou novos contornos quando a mulher procurou o irmão da vítima solicitando apoio financeiro – atitude que levantou suspeitas e fez com que o familiar e o advogado confrontassem o empresário, que finalmente descobriu o golpe.

Durante as investigações, a PCPR constatou que parte significativa dos valores desviados era transferida para contas vinculadas à empresa da mulher e de seu marido, de 53 anos, que também foi alvo de mandado de prisão preventiva.

O casal foi detido e encaminhado ao sistema penitenciário, enquanto a PCPR continua aprofundando as investigações para dimensionar o esquema e recuperar os valores desviados.