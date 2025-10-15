Professora Gilda Maria Mercer Dotti morre aos 75 anos

Quis o destino que no Dia dos Professores, a educação de Curitiba ficasse de luto. Morreu nesta madrugada, aos 75 anos, a professora Gilda Maria Mercer Dotti, referência para gerações de curitibanos. Ela lutava desde julho contra complicações de uma pneumonia, que causou outros problemas.

O velório vai até as 18h30 na Capela Vaticano (capela esmeralda), na Rua Desembargador Hugo Simas, 26, bairro Bom retiro. Em seguida haverá uma cerimônia de despedida.

>>> Especial EDUCAÇÃO: A importância dos professores e de uma educação de qualidade. Projetos que deram certo, números animadores e grandes desafios. Leia os conteúdos no nosso especial!

“Foram dias doídos para ela e para a família. Imagina a mãe sem poder falar, que ela tanto gostava. Ela lutou muito, até o final. Acho que só descansou porque conversei com ela de madrugada. Disse que hoje era um dia especial, que ela sempre celebrava, e que ela precisava descansar e que eu estava ali com ela. E assim ela partiu”, emocionou-se a filha, Maria Cláudia.

Formada em Letras, com especialização em Educação de Jovens e Adultos, Gilda estava aposentada, mas dedicou a maior parte da sua vida a ensinar a língua portuguesa. Atuou nas Escolas Estaduais Professor Brandão, Jayme Canet e Conselheiro Zacarias, além da Escola Estadual Tiradentes, onde foi diretora auxiliar e diretora entre 1981 à 2012.

“Ela dedicou a vida pra educação. Foi uma pessoa que não só agregou ao mundo com pessoa, mas como ser humano. Teve olhar carinhoso pelas pessoas que passaram pela vida dela e não passou despercebida pela vida dos alunos. ajudou muita gente que não podia estudar a se formar. Se juntava com outros professores para viabilizar a educação pra quem precisava. Isso enche a mim e a meus irmãos de orgulho”, afirmou Maria Cláudia.

Na internet, ex-alunos e admiradores do trabalho da professora Gilda se manifestaram. “Meus sinceros sentimentos. Que Deus possa confortar seu coração e de toda a família! Um dia especial dedicado à ela. Um pouco do que sou hoje, é graças ao que aprendi com a querida professora Gilda”, disse Jefferson Silva na postagem feita pela filha da professora.

“Uma frase da professora Gilda me fez querer ser professora. Hoje sou professora de língua portuguesa e ela foi minha inspiração. Meus sentimentos à família. Ela teve uma linda passagem neste plano terrestre”, afirmou Giselle Pacheco.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉