A Prefeitura de Pontal do Paraná, no litoral, abriu um concurso público para preencher 49 vagas e cadastro reserva. As oportunidades são para diferentes cargos de níveis médio, técnico e superior. A jornada é de 40 horas semanais e os salários variam de R$ 2.640 a R$ 10.700.

As oportunidades são para cargos, como agente comunitário de saúde, médico, cirurgião dentista e técnico em enfermagem. Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de agosto, pelo site da Unioeste. As taxas variam entre R$ 60 e R$ 120.

A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 8 de setembro. O conteúdo consiste em questões de língua portuguesa, matemática/raciocínio lógico, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Vagas do concurso público de Pontal do Paraná

Cargos de Nível Médio

Agente Comunitário da Saúde: 15 vagas + cadastro reserva – 40 horas semanais e salário de R$ 2.824,00.

15 vagas + cadastro reserva – 40 horas semanais e salário de R$ 2.824,00. Agente de Combate a Endemias: 10 vagas + cadastro reserva – 40 horas semanais e salário de R$ 2.824,00.

10 vagas + cadastro reserva – 40 horas semanais e salário de R$ 2.824,00. Técnico de Enfermagem: 12 vagas + cadastro reserva – 40 horas semanais e salário de R$ 3.222,73.

12 vagas + cadastro reserva – 40 horas semanais e salário de R$ 3.222,73. Técnico de Higiene Bucal: 2 vagas + cadastro reserva – 40 horas semanais e salário de 2.640,00.

Cargos de Nível Superior

Cirurgião Dentista: 2 vagas + cadastro reserva – 40 horas semanais e salário de R$ R$ 8.472,00.

2 vagas + cadastro reserva – 40 horas semanais e salário de R$ R$ 8.472,00. Enfermeiro: 5 vagas + cadastro reserva – 40 horas semanais e salário de R$ 4.318,18.

5 vagas + cadastro reserva – 40 horas semanais e salário de R$ 4.318,18. Médico: 3 vagas + cadastro reserva – 40 horas semanais e salário de R$ 10.700,00.

Confira o edital completo.

