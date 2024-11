Concurso público na Grande Curitiba tem salários de R$ 9 mil e 48 vagas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Três concursos públicos estão abertos para a Prefeitura de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). São 48 vagas, mais cadastro reserva. Os salários variam entre R$ 1.873,73 a R$ 9.001,20, dependendo do cargo e com jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

A avaliação inicial é via prova objetiva que será aplicada no dia 22 de dezembro de 2024, com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

As outras fases contam com avaliação didática, teste físico, análise de títulos e prova prática, a depender do cargo. A validade dos concursos é de dois anos a partir da homologação, podendo ser prorrogados a critério da administração municipal.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 8 de dezembro de 2024. A taxa de varia entre R$ 50 a R$ 120, a depender da escolha do cargo. As pessoas devem se inscrever pelo site da Fundação Fafipa.

A isenção de taxa para candidatos que atendam aos requisitos do edital, desde que solicitem entre 19 e 23 de novembro de 2024.

Vagas

As oportunidades são para os níveis de ensino fundamental, médio e superior.

20 vagas para Auxiliar Operacional ;

; 20 vagas para Professor de Educação Infantil ;

; 1 vaga para Instrutor de Artes – Artes Visuais ;

; 1 vaga para Contador ;

; 1 vaga para Engenheiro Florestal ;

; 1 vaga para Engenheiro Químico ;

; 1 vaga para Engenheiro Sanitarista .

. 2 vagas para Auxiliar de Saúde Bucal ;

; 1 vaga para Médico Psiquiatra.