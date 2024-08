Concurso público na Grande Curitiba tem salário de até R$ 4,7 mil; veja as vagas

Um concurso público no Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Contenda (IPRECONTENDA), na Região Metropolitana de Curitiba, vai preencher vagas para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 2.269,48 a R$ 4.714,25.

Segundo o edital, são três vagas para cadastro reserva para técnico administrativo, contador e procurador jurídico. Os futuros candidatos podem fazer a inscrição até o dia 26 de setembro pela internet. A taxa varia de R$ 60 a R$ 100.

A seleção dos candidatos inscritos para o concurso público será por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos; discursiva de caráter eliminatório e classificatório para o cargo de procurador jurídico; e de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior.

A prova objetiva está marcada para o dia 20 de outubro, com questões de língua portuguesa, matemática/raciocínio lógico, informática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, direito administrativo e direito previdenciário, a depender do cargo.

Nível Médio

Técnico Administrativo

1 vaga (cadastro de reserva)

40 horas semanais

Salário de R$ 2.269,48

Taxa de inscrição R$ 60

Nível Superior

Contador

1 vaga (cadastro de reserva)

40 horas semanais

Salário de R$ 4.714,25

Taxa de inscrição R$ 100

Procurador Jurídico

1 vaga (cadastro de reserva)

20 horas semanais

Salário de R$ 3.974,23

Taxa de inscrição R$ 100

