Concurso em Matinhos tem 42 vagas e salário de mais de R$ 18 mil

A prefeitura de Matinhos, no Litoral do Paraná, abriu concurso público para preenchimento de 42 vagas em diferentes cargos. O concurso em Matinhos tem salários que variam de R$ 1.482,37 a R$ 18.676,20. Os interessados têm até dia o 19 de setembro fazer a inscrição pela internet.

As taxas de inscrição para o concurso em Matinhos variam de R$ 100 para nível fundamental, R$ 120 a nível médio/técnico e R$ 150 para nível superior. Candidatos que atenderem aos requisitos por lei têm até dia 27 de agosto para solicitar isenção de taxa.

A prova objetiva do concurso em Matinhos será aplicada dia 20 de outubro, com questões de língua portuguesa, matemática/raciocínio lógico, informática e conhecimentos específicos. A prova de títulos, de caráter classificatório, é para os cargos de nível superior.

Cargos de Nível Fundamental

Nível Médio/Técnico

Cargos de Nível Superior

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!