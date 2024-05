Candidatos que farão as provas do Concurso Público Nacional Unificado, “O Enem dos Concursos”, em Curitiba, neste domingo (5), poderão contar com reforço em linhas de ônibus.

Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), a linha 815 – Reforço Tuiuti, que não funciona aos domingos, terá uma operação especial com viagens de ida e volta do Terminal Campina do Siqueira à Universidade Tuiuti (Campus Barigui), conforme demanda de passageiros até o término do evento.

Confira a lista completa das linhas de ônibus de Curitiba que vão atender os locais de prova.

Mais de 6,6 mil vagas

O Concurso Nacional Unificado terá provas em 228 cidades brasileiras, com um total de 2,14 milhões de inscritos. A disputa é por 6.640 vagas imediatas para diferentes cargos de níveis médio e superior de 21 órgãos do Poder Executivo Federal.

As provas serão aplicadas no período da manhã e da tarde. Durante a manhã, o fechamento dos portões é as 8h30, com início da prova às 9h e término às 11h30. De tarde, o fechamento dos portões é às 14h, com início das provas às 14h30 e término às 18h e 19h, dependendo do local.

