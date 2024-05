Bairros de Curitiba ficam sem água nesta sexta-feira; veja lista

Cinco bairros de Curitiba podem ficar sem água nesta sexta-feira (03). De acordo com a Sanepar, uma queda de energia elétrica na unidade Parolin afeta abastecimento de água na capital. A previsão da empresa é de que a energia seja restabelecida às 13h20, e o abastecimento seja normalizado em torno das 16h20 desta sexta.

São afetados pelo problema, os bairros de Curitiba:

Água Verde

Guaíra

Parolin

Prado Velho

Rebouças

Uso consciente

A orientação da empresa é para uso consciente da água. Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

