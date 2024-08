Um concurso público com nove vagas foi aberto no Paraná pelo Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região do Paraná (CREF-9/PR). Além das vagas, ainda será formado cadastro de reserva. Os salários são de R$ 2.629,30 para nível de ensino médio e chegam a R$ 5.917,06 para os cargos de nível superior.

Os interessados devem fazer suas inscrições pela internet, até o dia 11 de setembro. A taxa de inscrição varia entre R$ 60 e R$ 70, de acordo com o cargo. As vagas são para trabalhar em Curitiba e nas cidades de Ponta Grossa e Maringá.

As provas serão objetivas e discursivas para todos cargos, realizadas no dia 13 de outubro. Além das provas, haverá avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior. Confira mais detalhes no edital.

Vagas

Em Curitiba, o concurso tem vagas para nos cargos de auxiliar administrativo, advogado, agente de orientação e fiscalização, assistente administrativo, contador e técnico de ensino superior em informática. Em Ponta Grossa e Maringá, as vagas (mais cadastro de reserva) são para agente de orientação e fiscalização. Veja detalhes abaixo.

Curitiba

Auxiliar Administrativo

02 vagas (mais cadastro de reserva)

Salário de R$ 2.629,37 + benefícios

Advogado

01 vaga (mais cadastro de reserva)

Salário de R$ 5.912,02 + benefícios

Agente de Orientação e Fiscalização

01 vaga (mais cadastro de reserva)

Salário de R$ 5.917,06 + benefícios

Assistente Administrativo

01 vaga (mais cadastro de reserva)

Salário de R$ 3.630,93 + benefícios

Contador

01 vaga (mais cadastro de reserva)

Salário de R$ 5.912,02 + benefícios

Técnico de ensino superior em Informática

01 vaga (mais cadastro de reserva)

Salário de R$ 5.865,82 + benefícios

Ponta Grossa

Agente de Orientação e Fiscalização

01 vaga (mais cadastro de reserva)

Salário de R$ 5.917,06 + benefícios

Maringá

Agente de Orientação e Fiscalização

01 vaga (mais cadastro de reserva)

Salário de R$ 5.917,06 + benefícios

