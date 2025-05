Concurso da Receita Estadual do Paraná tem disputa de 346 candidatos por vaga

Mais de 17 mil pessoas vão participar do concurso público para auditor fiscal da Receita Estadual do Paraná. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou a lista definitiva de inscrições deferidas e indeferidas que vão disputar as 50 vagas oferecidas no processo seletivo. Com isso, a média da concorrência é de 346 candidatos por vaga, confirmando o alto nível de disputa pela função.

Ao todo, foram 17.316 inscrições aceitas. A lista traz também a relação de candidaturas destinadas às vagas de afrodescendentes, pessoas com deficiência e aqueles que solicitaram atendimentos especiais para a realização das provas.

Além das 50 vagas imediatas com salário inicial de R$ 16,9 mil, o concurso também vai formar um cadastro reserva, que funcionará como uma lista de espera para preenchimento de vagas futuras.

Próxima etapa do concurso da Receita Estadual do Paraná

A próxima etapa do concurso será a divulgação dos locais de realização das provas objetivas e discursivas, prevista para o dia 12 de maio. Já a aplicação das provas ocorrerá no fim de semana seguinte, em 18 de maio. É fundamental que os candidatos fiquem atentos a essas datas e acompanhem todas as atualizações nas próximas semanas.

Processo seletivo para auditor fiscal

O concurso para auditor fiscal da Receita Estadual será dividido em quatro etapas. As duas primeiras serão de caráter classificatório e vão testar os conhecimentos dos candidatos em Língua Portuguesa, raciocínio lógico-matemático, Direito Constitucional, Tributário e Administrativo, assim como saberes específicos para o exercício da função. Isso inclui Economia e Finanças Públicas, contabilidade geral e Prática em Análise de Dados.

Já a terceira fase, também de caráter classificatório, será a avaliação de títulos. Para isso, o concurso vai priorizar áreas relacionadas à função de auditor fiscal, como Administração, Contabilidade, Ciência da Computação, Direito, Economia, Engenharias, Física, Matemática, Probabilidade e Estatística.

A última etapa é a avaliação médica, que é de caráter eliminatório.

Confira o cronograma completo:

12 de maio: divulgação dos locais de realização das provas (ensalamento), disponível no site da FGV

18 de maio: aplicação das provas objetiva e discursiva

19 de maio: divulgação do gabarito preliminar

20 e 21 de maio: prazo para interposição de recursos contra o gabarito