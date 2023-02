O tempo em Curitiba e região segue abafado nesta quarta-feira (08). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), entre a região metropolitana e o Litoral do Paraná, a nebulosidade deve seguir mais presente, por conta da circulação dos ventos oceânicos. Por isso, pancadas de chuva são esperadas na faixa Leste, principalmente à tarde.

Em Curitiba, o calor segue presente nesta quarta. Segundo a previsão, as temperaturas máximas na capital devem chegar perto dos 24º C. Já as mínimas giram em torno dos 17º C.

Por causa dos ventos que entram do oceano em direção ao continente, o dia deve amanhecer um pouco encoberto em Curitiba, mas o sol deve predominar. As chuvas previstas para o período da tarde devem ser isoladas e rápidas, com a característica típica do verão.

Litoral

Nas praias do Paraná também esquenta nesta quarta-feira. Segundo o Simepar, as máximas previstas para o Litoral giram em torno dos 26º C, com mínimas de 19º C.

Assim como em Curitiba, o sol deve predominar, mas há risco de chuva isolada no período da tarde.

Outras regiões

Entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro, o Simepar aponta chuvas rápidas e localizadas nesta quarta-feira. O tempo também segue abafado nessas áreas. Nas demais regiões paranaenses, o sol deve predominar, com baixa expectativa para ocorrência de chuvas.

