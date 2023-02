O tempo deve seguir abafado em Curitiba e região nesta quinta-feira (9). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sol predomina, mas há risco de pancadas de chuva à tarde por causa da umidade e do calor.

Conforme o Simepar, os ventos seguem atuando no Paraná e trazem umidade do oceano para o continente, por isso o risco de chuva. As temperaturas que também apresentam rápida elevação contribuem para a instabilidade no período da tarde.

Em Curitiba, a previsão aponta temperaturas variando entre 17º C e 26º C. “Durante a tarde alguns núcleos de instabilidade causam chuvas rápidas e isoladas”, informa o Simepar.

Litoral

Nas praias do Paraná, as temperaturas devem variar entre 20º C e 27º C nesta quinta-feira. Assim como em Curitiba, o calor predomina por lá e há risco de pancadas de chuva no período da tarde.