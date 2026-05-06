Como fazer macarrão perfeito em apenas 6 minutos na panela de pressão

A internet está cheia de tendências gastronômicas, mas algumas se tornam queridinhas do público por um motivo muito simples: elas realmente funcionam na rotina corrida. O macarrão na panela de pressão é uma dessas tendências que conquistou o coração de quem busca praticidade sem abrir mão do sabor.

A chef Bruna Lopes, que conta com mais de 2,2 milhões de seguidores no Instagram e é autora de e-books com receitas práticas que sempre dão certo, provou o valor dessa preparação. Em uma de suas publicações, ela destaca o principal benefício do prato: “Uma receita fácil, rápida, deliciosa e com pouca louça”, disse a chef.

Nesta matéria, vamos mostrar como você pode preparar uma refeição reconfortante e prática, perfeita para o dia a dia.

Macarrão na panela de pressão

O grande segredo dessa receita é a sua versatilidade. Você pode aproveitar ingredientes que já tem na geladeira para criar uma refeição completa em poucos minutos. A receita básica utiliza os seguintes ingredientes:

200g de macarrão penne

de macarrão penne 150g de carne de panela desfiada

de carne de panela desfiada 150g do molho da carne (ou molho de tomate)

do molho da carne (ou molho de tomate) 80g de requeijão cremoso

de requeijão cremoso 80g de creme de leite (qualquer tipo)

de creme de leite (qualquer tipo) Temperos e sal a gosto

a gosto Água o suficiente para cobrir (sem passar muito da altura dos ingredientes)

Não tem carne de panela? Pode variar

Se você não tem carne de panela na geladeira, não se preocupe. Você pode refogar cebola e alho, e depois juntar frango cozido, calabresa e bacon picados, tiras de carne ou legumes. O bom desse macarrão é que ele fica perfeito com qualquer coisa que você tiver disponível.

Além disso, no lugar do molho de tomate (você pode usar uma versão caseira ou industrializada), também pode usar tomate pelado.

Como fazer macarrão na panela de pressão

O passo a passo é simples e rápido, permitindo que você faça toda a refeição em uma única panela, reduzindo o trabalho na pia.

Montagem: Coloque na panela de pressão o macarrão penne, a carne de panela desfiada, o molho da carne (ou de tomate), o requeijão cremoso, o creme de leite, os temperos e o sal. Hidratação: Adicione a água (pode ser em temperatura ambiente ou quente) até cobrir os ingredientes, tomando cuidado para não passar muito da altura deles. Aquecimento: Leve ao fogo e aguarde começar a ferver. Dê uma boa mexida e, só então, feche a panela de pressão. Cozimento: Assim que a panela pegar pressão, conte exatamente 6 minutos de cozimento. Finalização: Retire a pressão logo em seguida com cuidado, abra a panela e mexa bem para incorporar o molho e garantir a cremosidade.

Refeição deliciosa e o mínimo de louça

A tendência do macarrão na panela de pressão é excelente para otimizar o tempo e reduzir a quantidade de louça a ser lavada. Com a combinação de ingredientes certos e a liberdade para usar o que se tem na geladeira, o prato se transforma em uma opção saborosa e eficiente para qualquer dia da semana. Vale a pena incluir essa técnica no seu cardápio!