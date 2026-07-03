Como fazer chimichurri perfeito para o churrasco usando segredos de chef

O chimichurri é um dos acompanhamentos mais tradicionais e queridos para servir com carnes assadas. Preparar essa receita em casa de forma simples e prática eleva o nível de qualquer churrasco, garantindo um sabor fresco e marcante que supera as versões industrializadas.

Para desvendar os segredos do molho perfeito, a receita se baseia nas dicas da chef Marina Fucano. Com mais de 500 mil seguidores no Instagram, Marina ganhou destaque nacional ao participar do programa Mestre do Sabor (mencionado como Chef de Alto Nível), da TV Globo, integrando o grupo “cozinheiros de internet”.

A especialista compartilhou em suas redes sociais o passo a passo de sua versão exclusiva, batizada de “Chimichurri da Casa”, que traz truques fundamentais de tostagem, hidratação e infusão.

Como fazer chimichurri perfeito em casa

1/2 pimentão vermelho tostado e picadinho

tostado e picadinho 3 colheres (sopa) de orégano

de orégano 1 colher (sopa) de pimenta calabresa

de pimenta calabresa 20ml de água morna

de água morna 1/2 maço de salsinha fresca

de salsinha fresca 1/4 de cebola bem picadinha

bem picadinha 1 dente de alho ralado

de alho ralado 1/2 limão espremido

espremido Sal a gosto

Azeite de oliva de qualidade (o suficiente até cobrir todos os ingredientes)

Modo de Preparo

O grande diferencial desta receita está na execução de técnicas simples que intensificam os aromas e melhoram a textura final do molho. Siga as etapas abaixo:

Toste o pimentão: Coloque o pimentão vermelho diretamente na boca do fogão aceso até que a casca fique preta. Essa técnica facilita a remoção da pele e confere um leve toque defumado ao molho. Não há necessidade de retirar completamente os pontos pretos da casca. Após limpar, corte metade dele em pedaços bem pequenos. Hidrate as ervas secas: Em um recipiente, junte o orégano e a pimenta calabresa. Adicione os 20ml de água morna e deixe descansar por cerca de 10 minutos. Esse processo ativa os condimentos secos, devolvendo o frescor às ervas. Incorpore os frescos: Pique finamente a salsinha fresca e a cebola. Rale o dente de alho diretamente no recipiente. Ralar o alho ajuda a intensificar o sabor e garante uma textura mais cremosa ao molho. Finalize a mistura: Junte o pimentão defumado picado, as ervas hidratadas, a salsinha, a cebola e o alho. Adicione o suco de meio limão e tempere com sal a gosto. Misture bem e cubra totalmente os ingredientes com o azeite de oliva de boa qualidade.

Finalização e tempo de descanso

Embora o chimichurri possa ser consumido imediatamente, o último segredo da chef para alcançar o sabor ideal é o tempo de maturação. O recomendado é preparar o molho com, no mínimo, 4 horas de antecedência ao churrasco. Se for feito de um dia para o outro, o resultado fica ainda melhor, pois os ingredientes ganham tempo para apurar e transferir todos os aromas para o azeite.