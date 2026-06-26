Como fazer arroz de fraldinha na panela de pressão? Dica de chef surpreende

Com a chegada do frio no Paraná a busca por preparos robustos, reconfortantes e que demandem pouco tempo na cozinha ganha força total. Receitas de pratos únicos, que combinam proteínas ricas e carboidratos no mesmo cozimento, despontam como forte tendência de engajamento nas redes sociais e plataformas de busca. O arroz de fraldinha na panela de pressão cumpre exatamente esse papel, entregando alta suculência com o mínimo de sujeira. Que tal aprender como fazer um arroz de fraldinha na panela de pressão com dicas incríveis de chef?

A receita ganhou destaque em vídeo publicado pela chef Bruna Lopes, profissional que ganhou notoriedade nacional ao integrar o elenco do programa Chef de Alto Nível, exibido pela TV Globo em 2025. Utilizando a panela de pressão como principal aliada, a chef demonstra que é possível extrair o máximo de sabor de um corte tradicional como a fraldinha, transformando o arroz do dia a dia em uma refeição sofisticada e extremamente molhadinha. Confira aqui o vídeo completo da receita.

Lista de ingredientes necessários

300g de arroz agulhinha

800g de fraldinha (ou maminha) cortada em cubos de 4cm

60g de bacon cortado em cubinhos

1 cebola grande picadinha

4 dentes de alho picadinhos

20g de azeite de oliva

1 lata de tomate pelado com o suco (300g)

300ml de cerveja (preferencialmente tipo pilsen, ou substitua por água se preferir)

Água para o cozimento (cerca de 500ml para a carne e mais 500ml para o arroz)

Temperos secos a gosto (chimichurri defumado, páprica picante, pimenta calabresa e sal)

Cheiro-verde picadinho a gosto para finalizar

Modo de preparo passo a passo

Na primeira etapa, aqueça o azeite diretamente na panela de pressão e doure bem os cubos de fraldinha junto com o bacon até criar uma crosta saborosa no fundo do recipiente. Na sequência, adicione a cebola e o alho picados, refogando até murcharem completamente.

Insira os temperos secos de sua preferência, a lata de tomate pelado com o suco e os 300ml de cerveja. Despeje 500ml de água, tampe a panela e leve ao fogo. Assim que o equipamento pegar pressão, abaixe o fogo e deixe a carne cozinhar por pelo menos 40 minutos, garantindo que ela fique extremamente macia e desfiando com facilidade.

Após retirar a pressão com segurança e abrir a panela, adicione o arroz agulhinha e os outros 500ml de água, aproveitando para acertar o sal do caldo. Tampe a panela novamente. Quando atingir a pressão pela segunda vez, reduza o fogo para o mínimo, conte exatamente 6 minutos e desligue.

Finalização e serviço

Deixe a pressão sair naturalmente antes de abrir a tampa. O resultado esperado é um arroz bem suculento, envolto no molho encorpado da carne. Para concluir o prato, salpique o cheiro-verde picadinho por cima e incorpore delicadamente com uma colher. Sirva imediatamente, enquanto o preparo preserva sua umidade natural e calor.