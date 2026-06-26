Gastronomia

Como fazer arroz de fraldinha na panela de pressão? Dica de chef surpreende

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 26/06/26 14h00
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Fotografia em plano detalhe de um arroz de fraldinha caldoso e suculento, com a carne bem desfiada e integrada ao grão, servido em um prato de cerâmica rústica com bordas azuis decoradas. Uma colher de metal suspensa retira uma porção generosa do arroz, revelando o vapor quente que sobe do prato. Ao fundo, uma panela de pressão de alumínio polido está posicionada de forma proporcional sobre o fogão, acompanhada por tomates e uma cebola inteira sobre uma mesa de madeira rústica.
Arroz de fraldinha na panela de pressão é uma ótima refeição em dias de frio. Foto: Imagem criada por IA.

Com a chegada do frio no Paraná a busca por preparos robustos, reconfortantes e que demandem pouco tempo na cozinha ganha força total. Receitas de pratos únicos, que combinam proteínas ricas e carboidratos no mesmo cozimento, despontam como forte tendência de engajamento nas redes sociais e plataformas de busca. O arroz de fraldinha na panela de pressão cumpre exatamente esse papel, entregando alta suculência com o mínimo de sujeira. Que tal aprender como fazer um arroz de fraldinha na panela de pressão com dicas incríveis de chef?

A receita ganhou destaque em vídeo publicado pela chef Bruna Lopes, profissional que ganhou notoriedade nacional ao integrar o elenco do programa Chef de Alto Nível, exibido pela TV Globo em 2025. Utilizando a panela de pressão como principal aliada, a chef demonstra que é possível extrair o máximo de sabor de um corte tradicional como a fraldinha, transformando o arroz do dia a dia em uma refeição sofisticada e extremamente molhadinha. Confira aqui o vídeo completo da receita.

Lista de ingredientes necessários

  • 300g de arroz agulhinha
  • 800g de fraldinha (ou maminha) cortada em cubos de 4cm
  • 60g de bacon cortado em cubinhos
  • 1 cebola grande picadinha
  • 4 dentes de alho picadinhos
  • 20g de azeite de oliva
  • 1 lata de tomate pelado com o suco (300g)
  • 300ml de cerveja (preferencialmente tipo pilsen, ou substitua por água se preferir)
  • Água para o cozimento (cerca de 500ml para a carne e mais 500ml para o arroz)
  • Temperos secos a gosto (chimichurri defumado, páprica picante, pimenta calabresa e sal)
  • Cheiro-verde picadinho a gosto para finalizar
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Modo de preparo passo a passo

Na primeira etapa, aqueça o azeite diretamente na panela de pressão e doure bem os cubos de fraldinha junto com o bacon até criar uma crosta saborosa no fundo do recipiente. Na sequência, adicione a cebola e o alho picados, refogando até murcharem completamente.

Insira os temperos secos de sua preferência, a lata de tomate pelado com o suco e os 300ml de cerveja. Despeje 500ml de água, tampe a panela e leve ao fogo. Assim que o equipamento pegar pressão, abaixe o fogo e deixe a carne cozinhar por pelo menos 40 minutos, garantindo que ela fique extremamente macia e desfiando com facilidade.

Após retirar a pressão com segurança e abrir a panela, adicione o arroz agulhinha e os outros 500ml de água, aproveitando para acertar o sal do caldo. Tampe a panela novamente. Quando atingir a pressão pela segunda vez, reduza o fogo para o mínimo, conte exatamente 6 minutos e desligue.

Finalização e serviço

Deixe a pressão sair naturalmente antes de abrir a tampa. O resultado esperado é um arroz bem suculento, envolto no molho encorpado da carne. Para concluir o prato, salpique o cheiro-verde picadinho por cima e incorpore delicadamente com uma colher. Sirva imediatamente, enquanto o preparo preserva sua umidade natural e calor.

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