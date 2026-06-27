Chef Manu Buffara ensina receita de creme de abóbora com toque autoral

O frio finalmente deu as caras e não tem nada melhor nessa época do que segurar uma tigela quentinha entre as mãos. Se você está procurando uma receita para aquecer os dias cinzentos, mas quer fugir daquela mesmice do caldinho de sempre, a chef paranaense Manu Buffara tem a solução perfeita.
Ela compartilhou o “Brilho do Outono” — uma receita especial do livro dela, o Comidinhas Mágicas. É um creme de abóbora com gengibre e maracujá que entrega tudo: é prático de fazer, tem uma textura aveludada e mistura aquele fundinho adocicado da abóbora com a picância do gengibre e o azedinho do maracujá.
Quem faz a mágica acontecer
Se você acompanha gastronomia, com certeza já ouviu falar da Manu. Ela comanda o premiado restaurante Manu, aqui em Curitiba, e é uma das chefs mais influentes do país. O que mais se destaca em toda a trajetória dela é o respeito pela terra. À frente também do Instituto Manu Buffara, ela defende a sustentabilidade de verdade, priorizando ingredientes da região e apoiando os pequenos produtores locais.
O Comidinhas mágicas nasceu da vontade de compartilhar algo que faz parte da minha vida fora do restaurante”, explica a Manu. “A cozinha sempre foi um lugar de encontro, conversa e descobertas dentro da nossa casa, e eu queria mostrar que cozinhar com crianças pode ser simples, divertido e cheio de significado. O livro reúne receitas que ajudam a criar esses momentos juntos, sem a preocupação de fazer tudo perfeito. Todas as receitas do livro são receitas que costumamos fazer em casa com minhas filhas”.
Para a chef, a receita carrega a essência da sua trajetória profissional, unindo o afeto familiar ao respeito pelo alimento. “Sempre gostei de trabalhar com ingredientes acessíveis, respeitando a sazonalidade e valorizando o que cada ingrediente tem de melhor. É uma forma de cozinhar que está presente tanto na minha casa quanto no meu trabalho. Acredito que receitas como esse creme convidam as pessoas a desacelerar, cozinhar e compartilhar uma refeição em família. Muitas vezes são justamente os pratos mais simples que ficam na memória”, salienta.
Essa filosofia de valorizar o que é simples e autêntico vai direto para a panela. A própria Manu contou o porquê dessa combinação dar tão certo:
“Adoro trabalhar com ingredientes simples e mostrar como pequenas combinações podem transformar completamente um prato. Nesse creme, a abóbora traz suavidade e doçura natural, o gengibre adiciona intensidade e o maracujá entra com frescor e acidez. É uma receita cheia de contrastes e equilíbrio, fácil de preparar e que valoriza ingredientes muito presentes na nossa cozinha. Esse creme transforma ingredientes simples em uma combinação cheia de camadas de sabor, trazendo calor e frescor ao mesmo tempo.”
O toque final para o prato leve e perfeito
A Manu sugere servir o creme com um bom pão de fermentação natural levemente tostado, porque ele traz a textura e ajuda a aproveitar cada colherada. Também fica ótimo com sementes tostadas por cima, como sementes de abóbora ou girassol. Se tiver ervas frescas em casa, vale acrescentar um pouco na finalização. “São detalhes simples, mas que deixam a experiência ainda mais gostosa”, sugere.
Veja o passo a passo da receita:
Creme “Brilho do Outono”
Rendimento: 4 porções generosas
Tempo no fogão: Cerca de 35 minutos
Ingredientes
- 1 colher (sopa) de azeite de oliva
- 1 cebola média picadinha
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher (sopa) de gengibre fresco ralado (não tenha medo, ele faz a diferença!)
- 500 g de abóbora descascada e cortada em cubos
- 3 xícaras (chá) de caldo de legumes quente (se for caseiro, melhor ainda!) ou água
- ½ xícara (chá) de suco de maracujá concentrado
- ¼ xícara (chá) de creme de leite
- Sal e pimenta-do-reino moída na hora, a gosto
- Polpa de 1 maracujá e ervas frescas para decorar (opcional, mas fica lindo)
Como preparar:
- A base de sabor: Pegue uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola por uns 3 ou 4 minutos até ela ficar transparente.
- Os perfumados: Junte o alho e o gengibre ralado. Refogue por mais um minutinho. O cheiro que vai subir na cozinha já vale a receita!
- O cozimento: Coloque a abóbora na panela e misture bem para pegar todo o sabor do refogado. Despeje o caldo de legumes (ou a água) e deixe cozinhar por uns 20 minutos, até você espetar a abóbora e ela estar desmanchando.
- Hora de virar creme: Desligue o fogo. Se você tiver um mixer, pode bater direto na panela até ficar bem liso. Se for usar o liquidificador, espere esfriar um pouquinho e tome cuidado com o vapor para não espirrar.
- O toque final: Volte o creme batido para a panela em fogo baixo. Adicione o suco de maracujá e o creme de leite. Mexa bem para incorporar, acerte o sal e a pimenta, e deixe aquecer (não precisa ferver).
- Mesa! Sirva bem quentinho, decorado com a polpa do maracujá por cima para dar aquela crocância ácida que a gente ama.
Dica da chef: Sentiu que o creme ficou grosso demais para o seu gosto? Sem pânico. Pode colocar um pouquinho mais de suco de maracujá e um fio de creme de leite para dar o ponto ideal, só lembrando de ajustar o sal depois.
Serviço
Restaurante Manu
Endereço: Alameda Dom Pedro II – Batel
Horário: de terça a sábado, das 19 às 21 horas
Reservas: (41) 99275-8071