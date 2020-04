Artesãos de Curitiba e região têm a oportunidade de aprender mais sobre criatividade, inteligência emocional, inovação nas vendas, como montar um mini estúdio de fotos em casa e comunicação nas redes sociais, em cursos que serão oferecidos a distância pelo Liceu de Ofícios Criativos da Prefeitura de Curitiba. As cinco lives gratuitas com estes conteúdos acontecem na próxima semana, a partir do dia 27. E não é preciso fazer inscrição para as aulas, que serão transmitidas ao vivo no Facebook do espaço administrado pelo Instituto Municipal de Turismo.

“Fizemos uma seleção de capacitações on-line com diferentes temas, muitos complementares, para que os artesãos possam trabalhar em casa com mais produtividade durante a pandemia da covid-19 e também se qualifiquem ainda mais para comercializar seus produtos pela internet”, explica Patricia Betenheuser, coordenadora do Liceu de Ofícios Criativos.

Programação

A aulas começam na segunda-feira (27), às 11h, com a palestra “Criatividade para enfrentar o novo coronavírus”. O curso será ministrado pela empreendedora e consultora de imagem Adriane Marques, especialista em gestão de pessoas e psicodramatista. Na aula, ela irá usar técnicas do psicodrama para o desenvolvimento do potencial criativo.

Na terça-feira (28), às 14h, a consultora de marketing Verônica Esteves irá falar sobre o tema “Inove a forma de vender seu produto e serviço”. Ela promete compartilhar com os participantes sua vivência e conhecimentos do MBA Planejamento Estratégico e Gestão de Negócios e o mestrado em Desenvolvimento de Tecnologia para Varejo.

Mini estúdio

“Inteligência emocional no trabalho” é o tema da live da psicóloga e treinadora emocional Elen Piccinini, que será transmitida na quarta-feira (29), a partir das 11h. Autora do livro “Poemas Terapêuticos” e coautora da obra “Mulheres Extraordinárias”, a especialista irá esclarecer como a inteligência emocional ajuda a manter o foco, a aumentar a produtividade e a evitar que o estresse do isolamento social prejudique a saúde.

Ainda na quarta-feira (29), às 14h, ocorre a palestra “Como deixar as fotos dos seus produtos mais bonitas usando um mini estúdio”. O curso prático será dado por Fernanda Magalhães, especialista em artes visuais e design de moda.

Com atuação em áreas como neuromarketing e experiência do usuário, a consultora Andréa Cristina Carvalho fecha a programação de palestras on-line da semana abordando o tema “Comunicação de valor nas redes sociais”. O curso EAD ocorre na quinta-feira (30), 14h.