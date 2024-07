Com o frio da semana em todo o Paraná, a alimentação precisa ser reforçada. Um alimento rico em carboidratos, proteínas, lipídios, cálcio, fósforo e ferro que lhe confere grande valor calórico é o pinhão. O produto foi liberado para consumo, armazenamento e comercialização em abril fica à disposição normalmente até agosto. E depois, ficaremos na saudade?

A boa notícia que o queridinho no prato dos paranaenses pode aparecer nos outros meses do ano ao fazer o congelamento do pinhão com a casca de preferência para evitar a manipulação.

A refrigeração (2 a 10°C) aumenta a vida de prateleira das sementes in natura de alguns dias para até três meses. Já o congelamento (temperaturas menores que -18 °C) prolonga esse período para oito meses ou mais.

Segundo a Catie Gogoy, pesquisadora da Embrapa Florestas, o primordial é ter um produto fresco e uma embalagem mais grossa. “A dica é escolher o pinhão no fim de junho e começo de agosto. Importante ser um pinhão fresco e com a umidade alta, pois ele perde substâncias quando sai da pinha. Congelando pode comer em janeiro”, disse Catie. Vale reforçar que em ambos os casos, o ideal é identificar no plástico a data de congelamento para não passar muito o tempo.

Quanto utilizar o sistema a vácuo, a especialista explica que ainda não se tem um resultado preciso nas pesquisas sobre perda de propriedades da semente. “Estamos testando, o ciclo está fechando em agosto. Após a análise, iremos divulgar”, avisou a pesquisadora.

Casca é proteção

Alguns lugares fora do Paraná comercializam o pinhão descascado. Essa medida pode ser legal para evitar o “trabalho”, mas pode causar algum tipo de problema devido à manipulação e do próprio local. “Quando retira a casca, existe o risco da manipulação. Se congelar sempre com a casca, ele está protegido. Na hora de comer, coloca direto na panela (cozimento) de 45 minutos na pressão”, completou a Catie Gogoy.

Quais são os passos para a higienização correta?

Para reduzir a contaminação natural presente nas cascas, recomenda-se a sanitização das sementes com água clorada, na proporção de uma colher de sopa (10 ml) de água sanitária em um litro de água. Os pinhões devem ficar imersos de molho por quinze minutos. As sementes que boiarem devem ser descartadas, pois geralmente foram atacadas por praga e apresentam a presença de larvas. Após a sanitização, as sementes precisam ser enxaguadas em água corrente.

Já está pronto para guardar?

Ainda não. O ideal é realizar a secagem das cascas. A etapa pode ser feita em temperatura ambiente por 24 horas ou com auxílio de papel absorvente. De forma rápida, a secagem pode ser no forno a 50 °C por quarenta minutos. Pinhão seco, é só guardar.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Miau 8 comportamentos curiosos e intrigantes dos gatos Homenagem Conhecido como Padre dos Pobres vai receber título importante no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?