O comércio não essencial de Curitiba deve permanecer fechado nesta segunda-feira (13), de acordo com a recomendação da Prefeitura de Curitiba. Para reforçar o alerta, a medida do decreto municipal nº 470 publicada no dia 26 de março foi reforçada após a manifestação pública da Associação Comercial do Paraná (ACP), que chamava os comerciantes a retomarem as atividades.

Segundo a prefeitura, o momento é de isolamento social responsável para barrar o avanço do novo coronavírus na capital paranaense. A análise de eventuais mudanças de conduta com relação ao distanciamento da população são permanentemente avaliadas pelo Comitê de Técnica e Ética Médica de Curitiba.