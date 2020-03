Linhas de ônibus que circulam pela região metropolitana de Curitiba e que são administradas pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) estão com novos horários de funcionamento. Segundo o órgão, as medidas estão sendo tomadas para tentar controlar a propagação do coronavírus. Já são 60 casos no Paraná segundo boletim de segunda-feira (23).

publicidade

No domingo (22) a Comec chegou a divulgar horários específicos para determinadas linhas, mas informou que acompanha diariamente as demandas do transporte e por isso segue adaptando os itinerários.

Viu essa? Rinite, alergia ou coronavírus? Entenda a diferença entre os sintomas!

Confira a programação dos ônibus da RMC

Agudos do Sul

Linha I21-FAZENDA/AGUDOS tabela de SÁBADO.

Almirante Tamandaré

1. Atendimento no pico da manhã (até as 8 horas) e no pico da tarde (16h às 20h) com tabela de SÁBADO.

2. Intervalos prolongados no período entre picos e das 20h à meia-noite.

Araucária

1. Atendimento no pico da manhã (até as 8 horas) e no pico da tarde (16h às 20h) com tabela de DIAS ÚTEIS com ajustes.

2. Intervalos prolongados no período entre picos e das 20h à meia-noite.

3. Linha I32-ARAUCÁRIA/CAMPO LARGO não operará.

Balsa nova

Tabela de SÁBADO.

Bocaiuva do sul

1. Atendimento no pico da manhã (até as 8 horas) e no pico da tarde (16h30 às 20h) com tabela de SÁBADO.

2. Intervalos prolongados no período entre picos e das 20h à meia-noite.

Campina Grande do Sul

1. Atendimento no pico da manhã (até as 8horas) e no pico da tarde (16h às 20h) com tabela de SÁBADO.

2. Intervalo prolongado no período entre picos e após as 20h para as linhas N61-C.GRANDE SUL/GUADALUPE e N63-EUGÊNIA MARIA/GUADALUPE.

3. Linha I35-JD.PAULISTA/ROÇA GRANDE não operará

Campo Largo

1. Atendimento no pico da manhã (até as 8horas) e no pico da tarde (16h às 20h) com tabela de SÁBADO.

2. Intervalos prolongados no período entre picos e das 20h à meia-noite.

3. Linha I32-ARAUCÁRIA/CAMPO LARGO não operará.

Campo Magro

1. Atendimento no pico da manhã (até as 8horas) e no pico da tarde (16h às 20h) com tabela de DIAS ÚTEIS com ajustes.

2. Intervalos prolongados no período entre picos e das 20h à meia-noite.

Colombo

1. Atendimento no pico da manhã (até as 8horas) e no pico da tarde (16h às 20h) com tabela de SÁBADO.

2. Intervalos prolongados no período entre picos e das 20h às meia-noite.

3. A linha I35-JD.PAULISTA/ROÇA GRANDE não operará.

Contenda

1. Atendimento no pico da manhã (até as 8horas) e no pico da tarde (16h30 às 20h) com tabela de DIAS ÚTEIS com ajustes.

2. Intervalos prolongados no período entre picos e das 20h à meia-noite.

Fazenda Rio Grande

1. Atendimento com tabela de SÁBADO e reforço nos picos da manhã e da tarde.

2. As linhas F72-FAZENDA/MANDIRITUBA e F73-FAZENDA/AREIA BRANCA não operarão.

Itaperuçu

1. Atendimento no pico da manhã (até as 8horas) e no pico da tarde (16h às 20h00) com tabela de DIAS ÚTEIS com ajustes.

2. Intervalos prolongados no período entre picos e das 20h à meia-noite.

Mandirituba

1. Atendimento no pico da manhã (até as 8horas) e no pico da tarde (16h às 20h) com tabela de SÁBADO.

2. Intervalos prolongados no período entre picos e das 20h à meia-noite.

3. Linha G12-AREIA BRANCA/FAZENDA RIO GRANDE não operará

Pinhais

1. Atendimento no pico da manhã (até as 8horas) e no pico da tarde (16h às 20h) com tabela de SÁBADO.

2. Intervalos prolongados no período entre picos e das 20h à meia-noite.

Piraquara

1. Atendimento no pico da manhã (até as 8horas) e no pico da tarde (16h às 20h) com tabela de SÁBADO.

2. Intervalos prolongados no período entre picos e das 20h à meia-noite.

3. Linha I40-Q.BARRAS/PIRAQUARA tabela de SÁBADO.

4. Linha I60-PIRAQUARA/SÃO JOSÉ tabela de dias úteis (até as 8horas), da tarde (15h às 20h).

Quatro Barras

1. Atendimento no pico da manhã (até as 8horas) e no pico da tarde (16h às 20h) com tabela de SÁBADO.

2. Intervalo prolongado no período entre picos e após as 20h para as linhas O61-BORDA DO CAMPO/GUADALUPE e O31-Q.BARRAS/STA.CÂNDIDA.

3. Linha I40-Q.BARRAS/PIRAQUARA tabela de SÁBADO.

LEIA MAIS – Clínicas particulares de Curitiba registram grande procura pela vacina da gripe

Quitandinha

1. Atendimento no pico da manhã (até as 8horas) e no pico da tarde (16h às 20h) com tabela de SÁBADO.

2. Intervalos prolongados no período entre picos e das 20h à meia-noite.

Rio Branco do Sul

1. Atendimento no pico da manhã (até as 8horas) e no pico da tarde (16h às 20h) com tabela de DIAS ÚTEIS com ajustes.

2. Intervalos prolongados no período entre picos e das 20h à meia-noite.

São José dos Pinhais

1. Atendimento no pico da manhã (até as 8horas) e no pico da tarde (16h às 20h) com tabela de SÁBADO.

2. Intervalos prolongados no período entre picos e das 20h à meia-noite.

3. Linha I60-PIRAQUARA/SÃO JOSÉ tabela de dias úteis (até as 8 horas), da tarde (15h às 20h).

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇