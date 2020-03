Após a alta procura no primeiro dia de vacinação da gripe segunda-feira (23), o que ocasionou enormes filas de carros e algumas confusões, a Praça Afonso Botelho – a Praça do Athletico, no bairro Água Verde – terá dois pontos de vacinação.

A praça é um dos cinco pontos em que a prefeitura de Curitiba está vacinando no sistema drice trhu, em que o idoso não precisa descer do carro para ser imunizado, diminuindo o risco de contágio do coronavírus. A vacinação está sendo realizada em 42 pontos externos (VER LISTA COMPLETA DOS LOCAIS ABAIXO), que funcionam de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.

Além da entrada pela Rua Buenos Aires, exatamente na frente da Arena da Baixada, agora a partir desta terça-feira (24) haverá outro ponto de vacinação na praça, na Rua Engenheiros Rebouças.

Procura alta

Só no primeiro dia de vacinação, 43.144 idosos foram vacinados nos 42 pontos de imunicação em Curitiba. A quantidade representa 36,5% do total de 118 mil pessoas acima dos 60 anos que a Secretaria Municipal de Saúde pretende vacinar. A primeira fase da campanha contra a gripe de vacinação de idosos vai até 15 de abril. A procura pela vacina também está bastante grande nas clínicas particulares de Curitiba.

A vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus. Mas neste momento, auxilia os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde.

Veja a lista completa dos pontos de vacinação

Regional Boa Vista

Rua da Cidadania Boa Vista Endereço: Av. Paraná, 3600 – Bacacheri

Escola Estadual Cecilia Meireles Rua Pedro Eloy de Souza, 1700 – Bairro Alto, Curitiba –PR

Escola Estadual Gelvira Correa Pacheco Rua Carmelina Cavassin, 385 – Barreirinha, Curitiba – PR

Paróquia São Marcos Rua Roberto Gava, 310 – Pilarzinho – Curitiba – Paraná

Drive thru – Paroquia Santo Antonio Av. Paraná, 1939 entrada dos veículos será pela rua Geraldo Gustavo Oscar Muller.

Regional Bairro Novo

Escola Municipal Heráclito Fontoura Sobral Pinto R. Lúcio de Oliveira Lara, 75 – Sítio Cercado, Curitiba

Rua da Cidadania do Bairro Novo R. Tijucas do Sul, 1700 – Sítio Cercado, Curitiba

Paróquia São Pedro do Umbará R. Nicola Pellanda 5000 – Umbará, Curitiba

Drive thru – Praça da Maternidade Bairro Novo R. Tijucas do Sul, Sítio Cercado, Curitiba

Regional Boqueirão

Rua da Cidadania do Carmo – quadra esportiva Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430 – Boqueirão, Curitiba

Centro da Juventude Eucaliptos R. Pastor Antônio Pólito, 2200 – Alto Boqueirão, Curitiba

Centro de Esporte e Lazer Xaxim Rua Dom José Marello, 101 – Xaxim, Curitiba

Drive thru – Praça do Eucaliptos Rua Lazaro Borsatto,131

Regional Cajuru

Rua da Cidadania Cajuru Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 – Cajuru, Curitiba

Parque Peladeiro Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru, Curitiba

Colégio Estadual Conselheiro Carrão R. Dr. Simão Kossobudski, 165 – Uberaba, Curitiba

Regional CIC

Clube da Gente CIC Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, S/N

Centro de Iniciação ao Esporte da SMELJ Rua Sebastião Ribeiro Batista, 131

Escola Municipal Otto Bracarense Costa Rua Des. Cid Campelo, 4151

Paróquia São João Batista Rua Luiz Tramontin, 2570

Escola Municipal Moradias do Ribeirão Rua João Dembinski, 3052

CRAS Vila Verde Rua Ney Pacheco, 465

Capela São Francisco Rua Padre Victor Dewor, S/n

Regional Santa Felicidade

Rua da Cidadania de Santa Felicidade Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Salão da Paróquia de Santo Antonio de Orleans R. Prof. João Falarz, 220

Paróquia Nossa Sra. da Conceição (Butiatuvinha) Rua Padre Arturo Seppi, 51

Paróquia São José Trabalhador Rua Major Heitor Guimarães, 1526 • Campina do Siqueira

Drive thru – Restaurante Madalosso Rua Manoel Ribas, 5875

Regional Matriz

Memorial de Curitiba R. Dr. Claudino dos Santos, 79

Praça Oswaldo Cruz Praça Oswaldo Cruz, S/n – Centro

Colegio Esperança Rua Aquelino Orestes Baglioli, 155

Drive thru – Praça do Atlético Rua Buenos Aires, em frente ao Estádio do Atlético

Regional Pinheirinho

Rua da Cidadania Pinheirinho Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso

Escola Municipal Prof. Nair de Macedo Rua Fioravante Slaviero, 750- Novo Mundo

Paróquia Santuário São José do Capão Raso R. Albino Vico, 32 – Capão Raso

Escola Estadual João Mazzarotto Rua Santa Regina, 666- Capão Raso

Regional Portão/Fazendinha

Rua da Cidadania Fazendinha – quadra esportiva R. Carlos Klemtz, 1700

Centro de Referência em Esporte e Atividade Física R. Augusto de Mari, 2150 – Guaíra

Cancun Esportes Rua Ricardo Guther, 204

Regional Tatuquara

Rua da Cidadania Tatuquara Rua Olivardo Konorski Bueno, 100

Clube da Gente Tatuquara Rua Evelázio Augusto Bley, 151

Escola Municipal Joana Raska – das 9h00 às 15h00 Rua Francisca Beralde Paolini, 99 – Caximba

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).