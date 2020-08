Curitiba já perdeu 873 de seus habitantes para o novo coronavírus, desde o início da pandemia, em 11 de março. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (20), mais 19 mortes foram confirmadas na capital, além 427 novos casos de covid-19, que somados aos resultados anteriores, elevam o total para 28.972 infectados.

publicidade

VIU ESSA? Neve pode chegar ao Paraná já na noite desta quinta com temperatura negativa

As mortes mais recentes, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), são de 12 homens e sete mulheres, que tinham entre 40 e 92 anos de idade e estavam internados em hospitais da cidade, exceto uma das vítimas, que era um caso em investigação. 13 destas pessoas faleceram nos últimos dois dias, entre quarta (19) e esta quinta-feira, e os outros óbitos ocorreram em datas anteriores.

LEIA MAIS – Brasil está nos planos da Rússia para expandir produção da polêmica vacina Sputnik V

Entre os curitibanos que testaram positivo para covid-19, 4.822 estão na fase ativa da doença, período em que podem transmitir o vírus Sars-CoV-2. Mas, felizmente, 23.277 pessoas estão recuperadas e sem sintomas da doença. Além delas, outros 557 casos ainda são investigados e monitorados pelas autoridades de saúde municipais, enquanto aguardam o resultado dos exames.

publicidade

Para evitar a transmissão

Na transmissão do informe desta quinta-feira, pela internet, a médica infectologista da Secretaria Municipal de Saúde, Marion Burger reforçou a necessidade de isolamento, para os pacientes diagnosticados ou com suspeita de infecção pelo novo coronavírus.

LEIA AINDA – Forte onda de frio e chuva intensifica abordagem de moradores de rua em Curitiba

“Como a gente não sabe como cada organismo vai reagir frente à infecção pelo novo coronavírus, hoje nós temos é que insistir realmente em evitar a infecção. E para evitar infecção, a gente precisa também do apoio de todos os cidadãos e principalmente, das pessoas com sintomas respiratórios, (para) que já nos primeiros sintomas, fiquem isoladas e entrem em contato com a nossa central de atendimento (41) 3350-9000, para serem orientadas para evitar o agravamento da infecção, para evitar a transmissão e ao mesmo tempo, serem monitoradas pelas nossas equipes de saúde”, orientou Marion.

Pacientes com covid-19

Curitiba tem hoje uma taxa de ocupação de 85%, nos 355 leitos de UTIs exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme a prefeitura, ainda restam 52 leitos do SUS livres nos hospitais, que podem receber pacientes com novo coronavírus ou sintomas de síndromes respiratórias agudas graves (SRAG).

LEIA MAIS – Com histórias de casamentos a evento pro Papa, floricultura de Curitiba fecha as portas

No total, 542 pessoas com coronavírus estão internadas em hospitais públicos e particulares de Curitiba, na quinta-feira, sendo que 205 delas ocupam leitos em unidades de terapia intensiva (UTI).

Infográfico…

Coronavírus no Brasil

Infográfico…