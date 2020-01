Um incêndio de grandes proporções destruiu por completo uma loja de autopeças localizada na Rua Edmundo de Amicis, no bairro Xaxim, em Curitiba. As chamas começaram por volta das 3h da madrugada desta quarta-feira (08) e foram contidas apenas no início da manhã, por volta das 6h30. A utilização de um caminhão plataforma, entregue à corporação ano passado, foi essencial para o sucesso dos bombeiros no combate às chamas.

O local, um barracão de aproximadamente 400 metros quadrados, tinha muito material inflamável. Por enquanto os bombeiros não saber informar o que causou o incêndio. “Conseguimos dar uma resposta satisfatória com dois caminhões mais uma plataforma, que nos permitiu ter uma visão de cima. Com a plataforma jogamos grande quantidade de água por cima, o que evitou que as chamas se alastrassem”, explicou o tenente Hanauer, do Corpo de Bombeiros.

Uma casa vizinha à loja ficou com a parede completamente chamuscada. Apesar da destruição do incêndio, ninguém ficou ferido.

Plataformas

Plataformas, no centro, foram entregues ao Corpo de Bombeiros no ano passado. Foto: Divulgação/AEnotícias.

Os veículos com plataforma têm um poder de alcance de 54 metros e foram entregues à corporação em março passado. As plataformas tiveram custo de R$ 7,1 milhões e serão fornecidas pela empresa finlandesa Bronto Skylift.