Coletivo Mães Pretas faz vaquinha para pagar aluguel de sede

O Coletivo Mães Pretas, grupo de apoio e fortalecimento identitário voltado para pessoas negras e em situação de vulnerabilidade social com atuação em Curitiba, está realizando uma vaquinha virtual com o objetivo de arrecadar dinheiro para pagar o aluguel da sede.

O coletivo começou em 2021 – por meio de um grupo no WhatsApp -, idealizado pela jornalista e modelo Letícia Costa. Reunindo mães e mulheres negras, o objetivo era trocar ideias e conselhos sobre as fases das crianças.

Atualmente, o grupo também promove oficinas para capacitar mulheres que buscam por um trabalho novo ou outra oportunidade de renda. Conheça a história completa do coletivo.

Em 2023 aconteceu o primeiro encontro presencial, com oficinas de capacitação e atividades para as crianças. Desde então, o grupo realiza essas atividades com frequência.

No entanto, as ações acontecem em espaços diversos, pois o coletivo não possui uma sede. Planejando mudar isso, as participantes do grupo decidiram encontrar um endereço fixo para abrir oficialmente as portas para os encontros presenciais.

Um dos desafios é conseguir manter o local. Por isso, o coletivo lançou uma vaquinha para arrecadar fundos para pagar o aluguel por um tempo. O objetivo é arrecadar R$ 30 mil.

Como ajudar o Coletivo Mães Pretas

Quem quiser contribuir pode acessar o site da vaquinha e doar qualquer valor em dinheiro. Já para quem deseja conhecer mais sobre o trabalho do Coletivo Mães Pretas, as ações são divulgadas nas redes sociais.