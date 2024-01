Pilhas, baterias, toners de impressão, embalagens de inseticidas, tintas ou remédios vencidos em casa. Você tem estes itens e precisa descartar? Veja logo abaixo o calendário da coleta de lixo tóxico em Curitiba 2024.

O caminhão permanece nos 25 pontos, sempre próximos a terminais de ônibus, das 7h30 às 15h, de segunda a sábado. O serviço é mensal em cada um dos endereços. O descarte incorreto de lixo tóxico pode causar a contaminação do solo e dos rios da cidade, por isso o material deve ser encaminhado para o destino correto.

Nesta semana, na terça-feira (9), o caminhão do lixo tóxico estava no bairro Boa Vista, na Rua João Havro, entre as Ruas José Merhy e Carlos de Campos, próximo ao terminal de ônibus. Jorge Benedito de Miranda, morador de Curitiba, aproveitou o dia para descartar lixo tóxico.

“Imprimo o calendário pra sempre saber a data certa do mês que o caminhão vai estar aqui no bairro. É um serviço super interessante, tem coisas que a gente não sabe onde descartar. As pessoas não entendem que precisam descartar corretamente os resíduos”, afirmou o morador que levou lustres estragados para a coleta. “Sempre trago latas de tintas, lâmpadas queimadas, pilhas velhas, eletrônicos estragados e medicamentos vencidos. Gosto de fazer as coisas certas”, completou.

Itens tóxicos mais descartados pelos curitibanos

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente mantém um controle com uma planilha do material que é coletado no caminhão do lixo tóxico. São anotados os nomes dos moradores, com os dados e a quantidade de peso dos resíduos que a pessoa deixou no caminhão.

Em 2023, os curitibanos descartaram 38 toneladas de resíduos tóxicos, além de cerca de 14 mil lâmpadas fluorescentes e 1.800 litros de óleo.

O que descartar no lixo tóxico?

Podem ser levadas quantidades pequenas (até 10kg por pessoa), de domicílios. Embalagens de inseticidas, cola, solventes, além de remédios vencidos, lâmpadas fluorescentes (até 10 unidades), equipamentos eletrônicos portáteis e óleos de origem animal e vegetal (embalados em garrafas PET de 2 litros) são recebidos.

Os resíduos são encaminhados a um aterro industrial para a destinação correta, conforme o tipo de resíduo. O recolhimento de lixo tóxico é gratuito e realizado desde 1998.

Cuidados

Até o momento de levar para o caminhão, o lixo tóxico deve ser armazenado em casa, separado do restante do lixo para evitar riscos à saúde e ao meio ambiente.

A separação incorreta, junto com o lixo domiciliar ou reciclável, ou descarte indevido podem causar contaminação do solo, da água e do ar, pela liberação de metais pesados e outros componentes químicos.

