O Centro de Línguas Estrangeiras Modernas (Celem) do Colégio Estadual do Paraná (CEP) divulgou o edital para o processo de seleção para 2020. As inscrições abrem no dia 11 de novembro, às 18h, e podem ser feitas no site do colégio até as 23h59 do dia 21 de novembro. Sertão ofertados os cursos gratuitos de alemão, espanhol, francês, inglês e japonês. São 600 vagas ao todo.

Dessas, 420 vagas (70%) são destinadas para estudantes que estão matriculados na rede pública para o ano que vem, 60 (10%) para professores e funcionários que estejam em exercício na rede pública estadual de ensino e 120 (20%) para a comunidade em geral. O único requisito para se candidatar na primeira fase é ter concluído as primeiras séries do Ensino Fundamental (1.° ao 5.° ano). Não serão aceitos candidatos que querem cursar novamente o mesmo curso de anos anteriores.

Três cursos (inglês, espanhol e francês) terão turmas de manhã, tarde e noite. Japonês terá turmas nos turnos da manhã e da tarde; e alemão apenas à tarde.

Adolescentes menores 14 anos não poderão estudar no período noturno. Quem não tiver 18 anos completos terá que efetivar a matrícula com a presença do pai, mãe ou responsável legal.

A divulgação do resultado do processo classificatório será no dia 27 de novembro, a partir das 18h, no site e mural do colégio. Depois, os candidatos devem fazer a matrícula presencialmente entre os dias 3 e 6 de dezembro, das 16h às 19h. Nesta etapa, os interessados devem levar os documentos requisitados no edital.

A carga horária dos cursos é de 4 horas/aula por semana, que poderão ser distribuídas em até dois dias não consecutivos.

Mais informações podem ser obtidas no site do Colégio Estadual do Paraná ou pelo telefone (41) 3234-5658.