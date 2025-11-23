Esconderijo achado

Cocaína escondida em motor de contêiner é apreendida no Porto de Paranaguá

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Polícia Federal Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 23/11/25 17h43
apreensão de cocaína no Porto de Paranaguá
Foto: Divulgação | Polícia Federal

Uma carga de drogas foi apreendida neste sábado (22/11) no Terminal de Contêineres do Porto de Paranaguá, no Litoral do Paraná. Segundo a Polícia Federal (PF), os entorpecentes tinham como destino países da Europa. 

A cocaína estava escondida dentro do motor do sistema de refrigeração do contêiner. A droga estava embalada de forma padronizada em tabletes, método comumente usado por grupos especializados em contrabando. No total, foram apreendidos 37,84 quilos do entorpecente.

Na quinta-feira (20/11), feriado da Consciência Negra, a PF também interceptou outros 23 quilos de cocaína em dois contêineres refrigerados em um terminal privado do Porto. A primeira apreensão ocorreu em uma carga de proteína animal congelada, que seria enviada ao porto de Durban, na África do Sul. 

+ Leia mais

No primeiro contêiner, os agentes encontraram 15 tabletes. No segundo contêiner, que estava vazio, foram localizados mais seis tabletes escondidos na estrutura interna.

Todo o material recolhido foi encaminhado para perícia, que deve ajudar a detalhar a forma de inserção da droga no contêiner e possíveis rotas usadas pela quadrilha. As investigações continuam para identificar os responsáveis pela carga e os envolvidos na logística de envio.

Somente em Paranaguá, foram realizadas 11 operações neste ano, somando mais de 1.700 quilos de cocaína retidos. Até agosto de 2025, a Receita Federal contabilizou mais de 2,3 toneladas apreendidas nos portos do Paraná e de Santa Catarina.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna