Cocaína escondida em motor de contêiner é apreendida no Porto de Paranaguá

Uma carga de drogas foi apreendida neste sábado (22/11) no Terminal de Contêineres do Porto de Paranaguá, no Litoral do Paraná. Segundo a Polícia Federal (PF), os entorpecentes tinham como destino países da Europa.

A cocaína estava escondida dentro do motor do sistema de refrigeração do contêiner. A droga estava embalada de forma padronizada em tabletes, método comumente usado por grupos especializados em contrabando. No total, foram apreendidos 37,84 quilos do entorpecente.

Na quinta-feira (20/11), feriado da Consciência Negra, a PF também interceptou outros 23 quilos de cocaína em dois contêineres refrigerados em um terminal privado do Porto. A primeira apreensão ocorreu em uma carga de proteína animal congelada, que seria enviada ao porto de Durban, na África do Sul.

No primeiro contêiner, os agentes encontraram 15 tabletes. No segundo contêiner, que estava vazio, foram localizados mais seis tabletes escondidos na estrutura interna.

Todo o material recolhido foi encaminhado para perícia, que deve ajudar a detalhar a forma de inserção da droga no contêiner e possíveis rotas usadas pela quadrilha. As investigações continuam para identificar os responsáveis pela carga e os envolvidos na logística de envio.

Somente em Paranaguá, foram realizadas 11 operações neste ano, somando mais de 1.700 quilos de cocaína retidos. Até agosto de 2025, a Receita Federal contabilizou mais de 2,3 toneladas apreendidas nos portos do Paraná e de Santa Catarina.