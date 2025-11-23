Vídeo: motorista percebe problema de freios e evita acidente no Litoral do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um motorista de caminhão precisou utilizar a área de escape para evitar um acidente grave na manhã deste domingo (23/11) em Guaratuba, no Litoral do Paraná. Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, o acesso ao dispositivo de segurança localizado no quilômetro 667,2 da BR-376 foi registrado às 6h13.

Nas imagens divulgadas pela concessionária, é possível ver o momento em que o condutor deixa a pista central e direciona a carreta para a área de escape. O veículo apresentou pane no sistema de freios enquanto trafegava sob forte chuva, condição que aumenta o risco de colisões e perda de controle na descida da serra.

Assista abaixo:

🚛 Neste domingo (23) foi registrada entrada na Área de Escape localizada no km 667,2 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido Santa Catarina. O motorista da carreta utilizou o dispositivo de segurança após verificar pane no sistema de freios. Ninguém se feriu!@ANTT_oficial pic.twitter.com/qbTGYbGr83 — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) November 23, 2025

De acordo com a Arteris, o motorista não sofreu ferimentos. O registro mais recente de acionamento do dispositivo havia ocorrido no feriado anterior, quando outra carreta também apresentou falha nos freios e acessou a área localizada no km 671,7 da BR-376.

BR-376 tem duas áreas de escape

A rodovia conta com duas áreas de escape em Guaratuba, nos quilômetros 667,3 e 671,7, ambas essenciais para reduzir acidentes em trechos de serra. No Litoral, há ainda uma área de escape no km 36 da BR-277, em Morretes, administrada pela EPR Litoral Pioneiro.

No interior do estado, uma quarta estrutura entrou em funcionamento no fim de 2024. A área de segurança foi instalada no km 467 da PR-170, em Pinhão, na região conhecida como Curva da Ferradura.