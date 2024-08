Cobra de 1,5 metro se esconde embaixo de carro na grande Curitiba

Pensa no susto!

O Corpo de Bombeiros foi mobilizado na tarde desta segunda-feira (19) depois que uma cobra se escondeu embaixo de um carro e deu um baita susto em uma família que mora no bairro São Miguel, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Moradora da residência, Adriana da Silva conta que o cachorro alertou sobre a presença inusitada da visitante, que mede cerca de um metro e meio.

“Eu tava dentro de casa e o cachorro começou a latir. A hora que eu saí, vi que a cobra estava na calçada. Chamei meu pai e meu tio e, na hora que eles foram tentar pegar a cobra, o cachorro latiu e ela entrou por baixo do carro”, relata Adriana.

Foto: colaboração.

A família acionou o Corpo de Bombeiros. Uma equipe foi até o local e tentou retirar a cobra, mas sem sucesso. Com o auxílio de uma mangueira, os bombeiros molharam a parte de baixo do automóvel, mas o réptil continuou escondido.

Após diversas tentativas, os bombeiros recomendaram que a família não se aproxime e deixe o veículo aberto, pois a cobra sairá quando sentir mais segurança.

Como vivem em uma região de chácaras, Adriana comenta que esse não é o primeiro encontro com o animal. No entanto, é a primeira vez que uma cobra entrou no automóvel. “Já é a terceira vez que eu vejo uma cobra aqui”, revela.

Onde ligar quando aparece uma cobra em casa?

Em situações como essa, os moradores podem acionar o Batalhão de Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil – recomendados para situações emergenciais, ou um órgão municipal, como a Secretaria do Meio Ambiente da cidade.

Povo unido! População não quer o corte de 237 árvores em Curitiba. E agora? Conhece? Loja com armas e itens esportivos faz 80 anos em Curitiba Top 10! Quais são os bairros de Curitiba com maior valorização de imóveis??