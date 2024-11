CNH suspensa ou cassada? Detran-PR alerta para novo golpe

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Tem novo golpe na praça. O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) informou que mensagens falsas de texto por SMS, WhatsApp e e-mails, estão sendo enviadas aos motoristas relatando que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está em processo de suspensão ou cassação. Vários casos foram registrados no Paraná e em outros estados do Brasil.

Segundo o alerta do Detran-PR, a pessoa ao clicar no link enviado, é direcionado para uma página que simula o sistema oficial “Gov.br”. Nesta página falsa é solicitado ao motorista o preenchimento com seus dados pessoais para consultar o suposto processo.

Na sequencia, o site exibe informações falsas de infrações e valores a serem pagos, com a opção de “regularizar” a situação.

“O Detran não solicita pagamentos por aplicativos de mensagens nem compartilha links de cobrança. É importante também que o cidadão acesse os sites oficiais e verifique sempre se ele termina com gov.br para evitar prejuízos”, alertou o diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado.

Outra recomendação importante é o uso do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), que permite consultar infrações, aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e receber notificações de infrações e penalidades de forma eletrônica e segura.

Em casos de dúvidas ou suspeitas, é fundamental que os condutores entrem em contato diretamente com os canais oficiais do Detran-PR para verificar a veracidade da informação.