Classificação do PSS para contratação de médicos em Curitiba é divulgado

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas), da Prefeitura de Curitiba, divulgou a classificação provisória do Processo Seletivo Simplificado (PSS 3) de 2025 que tem 50 vagas abertas para contratação temporária de médicos para atuação no SUS Curitibano. Foram mais de mil inscritos e 780 se classificaram para a próxima etapa de seleção. No processo seletivo de 2023, foram 538 inscritos.

A lista de classificados pode ser conferida no site da Feas.

Os candidatos que optaram pela reserva de vagas PPI (pretos, pardos e indígenas) estão sendo convocados para participar do processo de heteroidentificação. Todos os candidatos devem ficar atentos ao prazo para entrega de documentação estabelecido no edital.

Os médicos aprovados no PSS vão trabalhar no SUS Curitibano, nas unidades administradas pela Feas. O contrato de trabalho tem duração de 12 meses, podendo ser renovado por igual período.

Etapas do PSS

O processo seletivo simplificado é dividido em duas etapas: a primeira consiste na análise de currículo e prova de títulos (etapa finalizada com a publicação da classificação provisória); a segunda, no exame admissional, de caráter eliminatório, quando serão avaliadas as condições de saúde dos candidatos em relação às atividades inerentes ao cargo. Esta etapa só será realizada com a publicação da classificação final, depois de analisadas as reservas de vagas PCD e PPI.

O que faz parte do gerenciamento da Feas em Curitiba

A Feas gerencia o Hospital Municipal do Idoso; o Hospital do Bairro Novo; o programa Saúde em Casa; 13 Centros de Atenção Psicossocial (Caps); a Unidade de Estabilização Psiquiátrica Casa Irmã Dulce; as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Tatuquara, Boqueirão, CIC e Fazendinha; o Complexo Regulador; as Unidades de Saúde Caiuá, Rio Bonito e Pilarzinho; o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); a Central de Transporte Sanitário; e a Central Saúde Já Curitiba.