Criado em 1974

Clássico da boemia curitibana, bar Kapelle fecha após cinco décadas

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 30/08/25 20h22
Kapelle, bar em Curitiba
Foto: Reprodução

O bar Kapelle, criado em 1974, fechou as portas no último sábado (23), em Curitiba. A informação foi confirmada por Mauro Marinelli, um dos músicos do local há anos.

Localizado na rua Saldanha Marinho desde 1980, o bar reuniu nestes 51 anos de história jornalistas, políticos, músicos, artistas, acadêmicos e pessoas públicas da capital. Entre os visitantes ilustres que já passaram pela casa, estão Manoel Carlos Karam, Paulo Leminski e Francisco ‘Pancho’ Camargo.

O bar foi criado por Silmara Rocha, também conhecida como Mara. A proprietária morreu em 2020, aos 70 anos. Segundo Marinelli, o filho dela era quem estava no comando do negócio desde então.

+ Leia mais

Notícia de surpresa

A notícia pegou os frequentadores do bar de surpresa. Pessoas lamentaram o encerramento das atividades por meio das redes sociais.

“Te conheci em 1985 e nunca mais deixei de voltar. Fui feliz nas tuas noites, cercada de amigas, amigos, alunos, colegas e companheiros de ideologia”, comentou uma internauta.

“Nossa, o Kapelle contou a história de Curitiba através dos seus frequentadores e fez parte da minha juventude. Triste”, disse outra usuária.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna