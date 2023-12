Cinco estações-tubo importantes serão reformadas em Curitiba; veja lista

A Prefeitura de Curitiba está reformando estações-tubo da capital. O trabalho, dividido em lotes, prevê que a cada semana um grupo de estações entre em obras. Nesta segunda-feira, cinco novas estações serão desativadas temporariamente.

Até janeiro, serão reformadas 120 estações-tubo, com investimento de R$ 6,4 milhões. Os passageiros precisam ficar atentos porque durante o período de obras as estações-tubo serão desativadas parcialmente ou integralmente.

Confira o novo grupo de estações-tubo que entram em obras a partir de segunda:

estação-tubo Rodoferroviária sentido Praça Tiradentes (11/12 a 18/12);

estação-tubo Westhpalen-Getúlio Vargas sentido Centro (13/12 a 19/12);

estação-tubo Comendador Fontana sentido Centro Cívico/Cabral (13/12 a 19/12);

estação-tubo Terminal Hauer sentido terminal Capão Raso (15/12 a 22/12);

estação-tubo Praça Rui Barbosa sentido CIC (15/12 a 22/12).

Os usuários são avisados por informações em cartazes e Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) nas estações-tubo.

O projeto prevê a reforma dos pisos e a adequação das portas destinadas a pessoas com deficiência. “O objetivo é dar mais conforto, segurança e acessibilidade aos passageiros do sistema de transporte de Curitiba”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

Com o projeto de revitalização de 120 estações-tubo, sobe para 205 o número de pontos reformados desde 2022, o que representa 60% das 338 estações-tubo da cidade. No ano passado, já haviam sido revitalizadas 85 estações-tubo, além da reforma do Terminal Cabral, com R$ 6,5 milhões em investimentos.

Melhorias

As reformas complementam as melhorias que vêm sendo implantadas no transporte coletivo nos últimos anos. O trabalho inclui a inauguração do Terminal Tatuquara e a implantação do novo Ligeirão Fagundes Varela/Pinheirinho, que estabeleceu uma ligação inédita entre o Norte e o Sul da cidade pela Linha Verde, a colocação de painéis fotovoltaicos em terminais, a programação de aquisição de 70 ônibus elétricos até junho de 2024, e ainda a extensão do Ligeirão Santa Cândida/Pça do Japão até o Pinheirinho, em fase final de obras.

