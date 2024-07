A prefeitura de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, lançou na última quinta-feira (04) o projeto da Linha Turismo. O roteiro deve percorrer caminhos na cidade com o objetivo de reforçar a visita de turistas em espaços como a Rota da Cerveja Artesanal e Rota Interparques.

Um dos principais trajetos é Rota da Cerveja Artesanal, criada em 14 de junho de 2017 por meio da lei nº 1834. A iniciativa busca difundir a cultura milenar de produção de cerveja artesanal, em fortalecimento ao turismo regional. Vinte e quatro placas de sinalização turística da Rota da Cerveja foram instaladas em Pinhais, auxiliando turistas e moradores da cidade.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Pinheiro, a presença de um Linha Turismo com roteiros históricos e belezas naturais irão unir as pessoas. “O ônibus vai nos permitir sair daqui de Pinhais e convidar os outros municípios a virem conhecer a nossa cidade. O nosso foco é trazer as pessoas para conhecer essa cidade, que é uma cidade crescente”, disse Ricardo.

A prefeitura não informou quando o serviço vai ser inaugurado e custo do serviço.

Lunetas

O Parque das Águas de Pinhais ganhou novas lunetas para observação das belezas naturais da região, especialmente a Serra do Mar. “Queremos que a nossa população continue a amar a nossa cidade porque eles vão ter os olhos de Pinhais com informação e com vista privilegiada”.

