Cidade da RMC terá 90% de rede de esgoto até 2033

Rio Branco do Sul, município da Região Metropolitana de Curitiba, está prestes a passar por uma revolução no saneamento básico. A cidade, que não contava com rede de esgoto até 2025, alcançará 90% de cobertura até 2033, conforme anunciado pela Ambiental Paraná na última quinta-feira (26).

A empresa, que integra o grupo Aegea Saneamento, atuará em parceria com a Sanepar, maior companhia pública do setor no Brasil, para realizar as obras em duas etapas. Na primeira fase, o índice de cobertura chegará a 70% até 2030. Na segunda e última etapa, a meta de 90% será atingida em 2033.

Para concretizar esse percentual, serão implantados mais de 66 quilômetros de nova rede coletora, além de outros componentes fundamentais para o funcionamento do sistema. A estrutura incluirá mais de quatro quilômetros de linha de coletores tronco/interceptor, quase 3 quilômetros de linha de recalque, nove estações elevatórias de esgoto e a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da cidade, que terá sua capacidade de vasão triplicada – passando de 20 para 60 litros por segundo.

As intervenções fazem parte do plano de investimentos de aproximadamente R$ 2 bilhões que a Ambiental Paraná realizará nos próximos anos para a gestão do esgotamento sanitário em 52 municípios paranaenses. Desde janeiro de 2024, a companhia já opera os serviços de coleta e tratamento de esgoto em 16 municípios da região Centro-Litoral, incluindo Rio Branco do Sul, e, a partir de 2025, em outras 36 cidades do estado.

Wilson Bley, diretor-presidente da Sanepar, ressalta o pioneirismo da companhia: “A Sanepar já universalizou o acesso à água tratada, atendendo 100% da população nos 344 municípios em que atua no Paraná. E, com esta parceria, certamente vai fazer do Estado, o primeiro a universalizar o acesso ao esgotamento sanitário,” ressalta.

Para Priscila Marchini Brunetta, diretora-presidente da Ambiental Paraná, a recente ampliação representa um avanço estrutural importante para o município. “A implantação da rede, iniciada no ano passado, e a ampliação prevista até 2033 são passos decisivos para melhorar a saúde pública, preservar o meio ambiente e impulsionar o desenvolvimento da cidade”, afirma.

Outras intervenções essenciais

Além da infraestrutura física, a Ambiental Paraná desenvolverá na cidade ações sociais e programas de educação ambiental. Entre as iniciativas está o projeto De Olho no Óleo, que ensina a transformação de óleo de cozinha usado em sabão, oferecendo oportunidade de renda extra para os moradores.

Outro destaque é o Curso de Preparação de Encanadores, capacitando residentes locais para realizar interligações de ramais prediais e atuar em pequenos negócios da área. O programa Porta a Porta também será implementado, com visitas domiciliares para sensibilizar os moradores sobre a importância de realizar a conexão à rede coletora de esgoto.

A empresa ainda promoverá um curso para formação de agentes socioambientais, focado em capacitar facilitadores comunitários como multiplicadores de informações sobre saúde, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Essas iniciativas visam informar a comunidade sobre os benefícios que o saneamento básico proporciona, incluindo redução dos gastos com saúde, melhora no rendimento escolar, valorização imobiliária e expansão econômica da região.