Ratinho Júnior diz o que pretende se não for candidato à presidência

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governador do Paraná e pré-candidato à Presidência da República, Ratinho Júnior (PSD), descartou, em um primeiro momento, a possibilidade de sair pré-candidato ao Senado, caso o PSD de Gilberto Kassab não o escolha como seu candidato à Presidência.

Em vez disso, o governador pretende ajudar na coordenação dos palanques nas regiões Sul e Sudeste. “Eu prefiro ajudar quem for o candidato, estar em uma coordenação, ajudando a coordenar na região Sul do país, Sudeste, e depois ver o que fazer, voltar para a iniciativa privada”, afirmou, após um almoço na famosa Avenida Faria Lima, em São Paulo, promovido pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC), nesta quarta-feira (4).

O PSD possui, além de Ratinho, outros dois pré-candidatos à Presidência: o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que recentemente deixou o União Brasil.

Apesar do impasse, o governador nega que haja rivalidade entre os três nomes. “Todo mundo está bem consciente de que quem for ali o escolhido, todo mundo vai caminhar junto”, apontou.

Governador não pode disputar reeleição

Em seu segundo mandato, o filho do apresentador Carlos Massa (Ratinho) não poderia concorrer novamente ao Palácio Iguaçu. Caso mude de ideia e parta para a disputa pelo Senado, ele terá que deixar o Executivo paranaense até o dia 4 de abril, mesma necessidade que enfrentam os outros dois governadores do PSD.

O apoio de Ratinho para o cargo que deixará ainda é incerto, mas o jornal O Globo documenta sinalizações de bastidores que apontam para o secretário estadual das Cidades, Guto Silva (PSD).

Ratinho Júnior ainda revelou que a composição de uma chapa pura, com presidente e vice-presidente do PSD, é uma possibilidade tratada como secundária dentro do partido. Ele avalia, porém, que a configuração é “extremamente possível, até porque são todos ali que têm densidade eleitoral”.