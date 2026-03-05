Shopping de Curitiba celebra Dia da Mulher com descontos de até 70%

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, ganha uma semana inteira de homenagens no Ventura Shopping. De 4 a 8 de março, o empreendimento realiza a Semana da Mulher, reunindo as lojas em campanha com descontos de até 70%, além de ativações interativas e programação cultural com protagonismo feminino.

Durante os cinco dias de campanha, as operações oferecem condições especiais nos segmentos de moda, beleza, acessórios, calçados, eletrônicos e serviços.

Ativações interativas valorizam protagonismo feminino

Além das promoções, o Ventura Shopping preparou duas ações especiais na Praça de Alimentação, com distribuição de brindes e vouchers.

No dia 4 de março, das 11h30 às 12h30 — ou enquanto durarem os estoques —, acontece a ativação “Você conhece essas mulheres?”. A proposta é um quiz interativo sobre mulheres que marcaram a história. Um painel com fotos de personalidades femininas será exposto no mall, e os participantes deverão identificar os nomes apresentados. Quem acertar três ou mais respostas recebe um brinde ou voucher, para retirada em uma das lojas participantes.

Já no dia 6 de março, também das 11h30 às 12h30 — ou enquanto durarem os estoques —, será realizado o “Desafio dos 30 Segundos”. A atividade convida o público a exercitar a memória e a celebrar as qualidades femininas. Após observar, por alguns segundos, um mural com palavras que destacam forças e características das mulheres, o participante deverá lembrar e citar ao menos três termos. Quem completar corretamente o desafio ganha um brinde ou voucher para retirada nas lojas envolvidas.

“Música na Praça” com edição especial feminina

Ao longo de março, o projeto Música na Praça terá uma edição dedicada exclusivamente a cantoras, reforçando o protagonismo feminino também na programação cultural do empreendimento.

No dia 6 de março, Ingrid Viana traz um repertório que reúne pop, rock e MPB. Em 13 de março, Lu Pelanda apresenta sucessos do sertanejo. No dia 20, Jéssica Lorena interpreta brasilidades com o melhor da música nacional. Encerrando a programação, em 27 de março, Priscilla Andrade leva ao público clássicos da música brasileira no palco da Praça de Alimentação.