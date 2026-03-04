Pet Terapia com ovelhas leva carinho a pacientes em hospital de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na última sexta-feira (27/02), os pacientes do Hospital Ônix Batel, da Hapvida Clinipam, receberam uma visita especial que transformou a rotina hospitalar em um momento único. Três simpáticas ovelhinhas estiveram na unidade levando carinho e descontração aos pacientes em tratamento e familiares, além dos profissionais de saúde.

A iniciativa integra o calendário fixo de ações de acolhimento do hospital e reforça o compromisso da instituição com o bem-estar emocional durante o período de internação. Realizada em parceria com a ONG Amigo Animal e com o curso de Medicina Veterinária da Unicesumar, a atividade tem como objetivo promover conforto e humanização no ambiente hospitalar.

De acordo com Jacqueline Avanci, diretora do Hospital Ônix Batel, a ação já é aguardada com entusiasmo por todos. “Recebemos as ovelhinhas e é sempre uma alegria muito grande, um momento de descontração que muda o dia de todos aqui. A Terapia Pet auxilia o tratamento durante a internação, estimulando o conforto e o acolhimento”, explica.

Foto: Divulgação Hapvida

Pet Terapia em hospital de Curitiba

A Pet Terapia é realizada regularmente pelos hospitais do grupo e leva afeto por meio da visita de cães e ovelhas treinadas. A presença dos animais proporciona momentos de leveza não apenas para os pacientes, mas também para familiares e para as equipes assistenciais.

Para garantir a segurança de todos, a atividade segue rígidos protocolos sanitários, incluindo avaliação veterinária, carteira de vacinação atualizada, higiene adequada e transporte específico dos animais. Todo o processo é planejado para assegurar que a experiência seja segura, responsável e repleta de significado.