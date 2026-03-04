Viaduto Curitiba-Pinhais: nova fase exige estreitamento de pista na Victor Ferreira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A construção do novo viaduto Curitiba-Pinhais entra em nova fase a partir desta quinta-feira (5/3). Será iniciada a montagem do escoramento para execução da mesoestrutura, exigindo o estreitamento de duas para uma faixa na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no sentido Curitiba-Pinhais, por cerca de 150 metros.

A alteração está programada para começar às 9h e deve permanecer por aproximadamente 80 dias úteis, podendo variar conforme as condições climáticas. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) orientarão motoristas e auxiliarão na organização do fluxo durante a implantação da mudança.

Manuela Marqueño, diretora do Departamento de Pavimentação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, explica que a medida é necessária para garantir a continuidade dos trabalhos com segurança, permitindo a construção dos apoios que sustentarão a pista do viaduto.

O novo viaduto integra o projeto Novo Inter 2 e o PRO Curitiba. Terá 155 metros de extensão e 25 metros de largura, com três faixas de rolamento em cada sentido. O conjunto inclui duas pontes marginais sobre o Rio Atuba, já em operação, cada uma com 35 metros de comprimento e 13,4 metros de largura.

Iniciada em 31 de março do ano passado, a obra segue em bom ritmo. As duas pontes estão em fase final e já são usadas para desvio do trânsito. A ponte anterior foi demolida e as equipes trabalham na execução da fundação da terra armada em ambos os lados. As vigas do novo viaduto já foram concluídas no canteiro de obras.