Ciclovias de Curitiba podem ganhar nomes oficiais e placas

Um projeto em discussão na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) propõe mudar a identificação das ciclovias da capital paranaense. A iniciativa, apresentada pelo vereador Jasson Goulart (Republicanos), prevê a implantação de placas informativas e a atribuição de nomes oficiais às ciclovias, com o objetivo de facilitar a identificação e a orientação dos trechos para ciclistas e pedestres.

Segundo o parlamentar, a medida atende à crescente demanda por uma infraestrutura cicloviária mais organizada e eficiente na cidade. Identificar as ciclovias não apenas orienta ciclistas e pedestres sobre os trajetos, mas também confere reconhecimento simbólico e cultural a essas vias, valorizando o espaço urbano destinado à mobilidade sustentável.

Ao atribuir nomes às ciclovias, a proposta facilita a integração dos trajetos com o restante da malha urbana, tornando mais simples a localização e o planejamento de rotas. A instalação de placas informativas padronizadas assegura o acesso a informações essenciais, como extensão do percurso e localização detalhada, promovendo segurança e incentivo ao uso consciente da bicicleta.

Alterações na proposta

A versão mais recente do projeto foi protocolada pelo vereador em 18 de agosto. O texto original previa apenas autorização para instalação de sinalização e incluía uma lista de 34 parques e 15 bosques que poderiam receber denominações. O substitutivo geral eliminou a listagem específica de locais, permitindo maior flexibilidade na implementação.

De acordo com o novo texto, as ciclovias situadas em bens públicos municipais poderão receber denominação oficial, desde que sejam observados os procedimentos da Lei Municipal 8.670/1995, que regula a nomeação de logradouros públicos. Isso significa que cada nomeação dependerá da aprovação de lei específica pela Câmara, acompanhada de justificativa e documentação comprobatória.

O substitutivo também determina que a Prefeitura de Curitiba instale sinalização vertical nas ciclovias oficialmente nomeadas. As placas deverão conter informações como: nome oficial da ciclovia, área de abrangência, extensão total do trecho, tipo de local urbano (rua, avenida, parque etc.), data de instalação da sinalização, telefone 156 para atendimento ao cidadão e mensagens de caráter educativo e ambiental.

Vai ser aprovado?

A alteração no texto segue recomendação da Procuradoria Jurídica da CMC, o que supera questões técnicas que poderiam dificultar a votação pelo plenário. No entanto, o projeto ainda precisa passar pela apreciação e aprovação dos vereadores.

Segundo o parlamentar, as despesas para execução da lei ficarão sob responsabilidade da Secretaria Municipal do Urbanismo, conforme a lei orçamentária anual. O texto prevê que, após a aprovação, a norma entre em vigor 90 dias depois da publicação.

