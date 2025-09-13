Green Day cumpre promessa com show explosivo para 33 mil em Curitiba

“Hoje é um dia que vai ficar marcado para sempre na vida de vocês”, profetizou Billie Joe Amstrong na noite da última sexta-feira (12) para os 33 mil de fãs do Green Day, que fizeram a Arena da Baixada vibrar com tamanha energia e potência. Um dos shows mais aguardados de 2025 em Curitiba não decepcionou: teve muito rock, entrega da banda e participação do público durante quase duas horas de espetáculo.

A noite começou às 19h30 com a apresentação da banda Bad Nerves, banda inglesa que se descreve algo como um meio termo entre Ramones e The Strokes. O público já lotava todo o estádio, das arquibancadas, cadeiras à pista. Ainda havia muita gente chegando nos portões, mas boa parte do público curtiu o som dos ingleses de Essex.

E foi então, ao som de Bohemian Rhapsody, do Queen, cerca de 10 minutos antes das 21 horas, o palco foi ganhando energia e animando a galera para o que estava por vir. A turma cantou junto “Mamma Mia, mamma mia, let me go” e logo em seguida, ao som de Ramones, um grande coelho branco surgiu para aumentar ainda mais a energia da galera.

Pontualmente, faltando dois minutos para 21 horas, Billie Joe Amstrong, Mike Dirnt e Tré Cool subiram ao palco e agitaram a galera com American Idiot – um dos sucessos mais famosos dos californianos. Telões gigantescos mostraram a potência da arte gráfica do Green Day, e no centro do palco uma mão gigante segurando a famosa granada de coração – aquela arte famosa do álbum American Idiot.

Quem estivesse no estádio, seja de qualquer canto que fosse, poderia curtir o show na mesma vibração e intensidade. Teve roda punk e até sinalizadores na plateia. Os telões mostravam o Green Day arrebentando no palco e também um grafismo impecável – com certeza um dos mais estilosos entre os últimos shows que passaram pela capital paranaense.

Billie Joe interagiu muito com o público e fez questão de dizer várias e várias vezes o quanto ama o público de Curitiba. O roqueiro treinou e disse algumas frases em bom português, “Cantem comigo”, “mãos para o alto”, tirando aplausos e gritos do público, que respondeu ainda mais acalorado.

Queen no início do espetáculo deu a letra de como seria o show. Quase como um discípulo de Freddie Mercury, que sabia interagir muito bem com a galera, Billie Joe conduziu o público quase como um grande maestro no intervalo entre os grandes sucessos da banda, que não decepcionou ao tocar as pedradas de Dookie e American Idiot – dois dos álbuns mais emblemáticos do rock dos anos 1990.

Teve chuva de papel, labaredas, pirotecnia, um grande balão em formato de dirigível e até participação de uma fã em cima do palco em Know Your Enemy. Uma jovem de macacão laranja, escolhida a dedo por Billie Joe, brincou, cantou e fez inveja para dezenas de jovens que foram até a Arena com cartazes pedindo para cantar e tocar junto com a banda.

O show não teve críticas diretas a Trump. No entanto, Billie Joe fez questão de deixar um recado especial: “o mundo precisa de mais amor, a gente precisa prestar atenção uns aos outros. Meu país está na iminência de uma guerra civil e eu acho que não é hora para isso. Precisamos nos unir”, desabafou o líder da banda.

Depois de quase duas horas de show, Green Day se despediu da Arena. No pedido pelo bis, Billie Joe voltou com o violão e tocou um dos maiores sucessos do Green Day, Good Riddance (Time of Your Life). A balada acalentou os corações explosivos da Arena e fez o público voltar para casa com a sensação de que a noite valeu muito a pena. Um dia que vai ficar para a posteridade.

Confira a setlist completa do show em Curitiba:

American Idiot

Holiday

Know Your Enemy

Boulevard of Broken Dreams

One Eyed Bastard

Revolution Radio

Church on Sunday (Tour debut)

Longview

Welcome to Paradise

Hitchin’ a Ride

Brain Stew

St. Jimmy

Dilemma

21 Guns

Minority

Basket Case

When I Come Around

Letterbomb

Wake me Up When September Ends

Jesus of Suburbia

Bobby Box



Bis:

Good Riddance (Time of Your Life)