Ciclone extratropical gera alerta de chuvas intensas no Paraná

Em todo o Sul do Brasil, as chuvas são resultado de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão que avança em direção ao oceano, formando um ciclone extratropical. Segundo o Climatempo, esse fenômeno mantém o tempo instável no Paraná até segunda-feira (28).

Para este domingo (27), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo com risco de acumulados significativos de chuva e ocorrência de temporais no Paraná. Estão previstas pancadas de chuva com até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade será mais intensa nas regiões Oeste e Sudoeste, onde as chuvas podem ocorrer a qualquer momento do dia. Nas demais regiões, as pancadas devem se concentrar entre a tarde e a noite.

Chove em Curitiba neste domingo? Veja como fica

Em Curitiba, a previsão é de pancadas fracas, mas persistentes, até segunda-feira (28). As temperaturas devem apresentar grande amplitude térmica, com mínimas de 10 °C no domingo e 11 °C na segunda, e máximas de 24 °C e 20 °C, respectivamente.

A partir de terça-feira (29), uma queda acentuada nas temperaturas deve ser registrada. A mínima prevista é de 5 °C, com máxima de 16 °C. A semana na capital paranaense será marcada por céu nublado, sensação de frio e rajadas de vento.