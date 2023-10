Um acidente entre uma moto e uma bicicleta deixou uma pessoa em estado gravíssimo na manhã desta terça-feira (24), na Linha Verde, no bairro Pinheirinho, em Curitiba. A motocicleta pertence a Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

A colisão ocorreu no sentido Fazenda Rio Grande, com poucas informações quanto a dinâmica do acidente. O ciclista foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador (HT) em estado gravíssimo. Já o motociclista teve ferimentos moderados, sem risco de morte.

O trânsito na região é intenso, pois uma das faixas chegou a ser fechada para atendimento das vítimas.

