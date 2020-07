Desde sexta-feira (3), está liberada a pesca em todo o território paranaense. A autorização consta na Portaria 200/2000, do Instituto Água e Terra (IAT). Assim, as bacias dos rios Ivaí, Piquiri, Cinzas, Tibagi, Pirapó, Laranjinha, São Francisco Falso e Verdadeiro, Jordão, e todos seus afluentes diretos, não estão mais com restrição.

A permissão se dá em razão das últimas chuvas que tornaram os rios navegáveis, possibilitando a dispersão dos cardumes. Nos rios São Francisco Falso e Verdadeiro, por se tratarem de rios de pequeno porte, serão permitidas somente embarcações pequenas em lugares restritos. A Portaria 157/2020, que proibiu a pesca por aproximadamente um mês, teve como objetivo proteger as espécies de peixes.

A crise hídrica prejudicou a vazão dos rios, o que facilita a pesca furtiva, a predação e a extração de peixes jovens e adultos reprodutores.

