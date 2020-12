As atrações do Natal de Luz promovidas pela Prefeitura de Curitiba têm colecionado fãs e “haters”. Para acalmar um pouco os ânimos de quem reclama do trânsito na região do Parque Barigui, e frustração de quem curtiu a programação, a prefeitura anunciou o cancelamento dos espetáculos nesta sexta-feira (4). O motivo, no entanto, foi a chuva.

Previstas para acontecer em grande quantidade e intensidade – e, de fato, desde o meio da tarde chove e venta bastante em Curitiba e região – as chuvas forçaram o cancelamento do evento, inicialmente nesta sexta-feira apenas. As atrações são a céu aberto, por isso elas ficam prejudicadas.

Após polêmicas sobre o movimento e os transtornos causados pela atração no Parque Barigui, a prefeitura decidiu realizar agendamentos pela internet. Saiba mais clicando aqui.