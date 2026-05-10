Chuvas de fim de semana elevam nível dos reservatórios em Curitiba para 75,8%

Entre sexta-feira (8/5) e este domingo (10/5), o acumulado de chuva em Curitiba ultrapassou os 70 milímetros. No mesmo período, o nível do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba (SAIC) subiu de 73,33% para 75,85%, indicando uma recuperação pontual dos reservatórios.

Desde o início de maio, o Paraná está sob decreto de situação de emergência hídrica. A medida, assinada pelo governador Ratinho Júnior, reconhece a crise no abastecimento provocada pelo baixo volume de chuvas ao longo dos últimos meses.

Com todo o estado em condição de seca, segundo o Monitor de Secas, as precipitações recentes têm impacto direto na recomposição dos reservatórios. Na capital, o maior volume foi registrado no sábado (9/5), quando choveu 36,4 milímetros, conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

No Interior, o volume foi ainda mais expressivo. Municípios como Cornélio Procópio, Londrina, Maringá e Paranavaí registraram acumulados superiores a 100 milímetros no mesmo dia, contribuindo para um alívio pontual no nível dos reservatórios.

Apesar do cenário do início de maio, a previsão indica nova redução nas chuvas nos próximos dias. A tendência é de retorno das precipitações apenas a partir de quinta-feira (14/5), principalmente nas regiões Norte, Noroeste e Sudoeste do estado.

O decreto em vigor permite a adoção de medidas mais restritivas, como o rodízio no abastecimento, caso os níveis voltem a cair. A situação de emergência tem validade de 180 dias.

Atualmente, o reservatório com menor volume é o Iraí, com 65,9% da capacidade. Já o Passaúna opera com 76,2% e o Piraquara II com 77%. O maior nível é registrado no Piraquara I, que está com 85,6% da capacidade.