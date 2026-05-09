Frio avança no Paraná com chance de geadas nos próximos dias

Sob chuva, o fim de semana começou com queda de temperatura em diversas regiões do Paraná. Durante a manhã deste sábado (09/05), 16 cidades já registraram as menores mínimas do ano e, ao longo do dia, ainda há possibilidade de mínimas invertidas, quando os termômetros caem no período da tarde e da noite.

O resfriamento deve se intensificar até quarta-feira (13/5). A frente fria que atua sobre o estado está associada a um ciclone extratropical no Sul do país. No Paraná, o principal efeito é a entrada de uma massa de ar polar, que provoca queda acentuada nas temperaturas e instabilidade no tempo.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), trata-se da primeira massa de ar polar mais intensa do ano até o momento. O pico do frio está previsto para segunda-feira (11/5), com possibilidade de temperaturas negativas em áreas da Serra do Mar.

Frente fria pode provocar geadas no Paraná nos próximos dias

Em Curitiba, a mínima deve chegar a 4 °C no início da semana, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 18 °C. O frio também avança pelo interior. Cidades próximas a Maringá e Londrina podem registrar mínimas em torno de 6 °C. Em Guarapuava, os termômetros podem se aproximar de 1 °C.

Segundo o meteorologista do Simepar, Leandro Jacóbsen, há condições para formação de geadas nos próximos dias. “As geadas começam a aparecer no início da semana, principalmente na região Sul e em pontos isolados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, ainda de forma fraca e localizada. A partir de quarta-feira, o frio perde intensidade”, explica.

Até terça-feira (12/5), há previsão de geadas em cidades como União da Vitória, Pato Branco e Rio Negro. O fenômeno depende de temperaturas baixas, céu limpo e ventos fracos. Para o início da semana, não há previsão de chuva intensa no estado.