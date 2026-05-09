Pinhão, quentão e friozinho: quando começa a Feira de Inverno da Praça Osório

A data da tradicional Feira de Inverno da Praça Osório, em Curitiba, foi divulgada nesta sexta-feira (8/5). Neste ano, o evento começa em 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, e segue até 18 de julho, ocupando o Centro da cidade durante pouco mais de um mês.

A feira reúne barracas de artesanato, gastronomia e produtos autorais, além de itens típicos da estação. Entre os destaques estão alimentos tradicionais do inverno curitibano, como pinhão e quentão, que costumam atrair moradores e turistas ao longo do período.

Anualmente, a estrutura conta com 66 barracas, sendo 25 destinadas à alimentação. Nos demais espaços, o público encontra roupas de lã, luvas, toucas, pantufas e itens de decoração inspirados no inverno e nas festas juninas, ampliando as opções de compras e presentes.

O funcionamento será de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h.